'DHKP-C terör örgütü yöneticiliği' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu 7 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in DHKP-C Yurtdışı Merkezi Komite'ye gönderdiği raporlar ortaya çıktı.

GÖKÇEK HER ŞEYİ TEK TEK RAPORLAMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan tespitlere göre, örgütün Türkiye Genel Komitesi'nde yer alan 4 kişiden biri olan ve Engin kod adını kullanan İbrahim Gökçek, çeşitli başlıklar altında DHKP-C'nin Yurtdışı Merkezi Komitesi'ne raporlar gönderdi.





Tespitlerde, Gökçek'in Yurtdışı Merkezi Komite'ye sunduğu raporlar tek tek anlatıldı. Gökçek'in 18 Ekim 2016 tarihinde 'eğitim' isimli bir txt belgesi gönderdiği, burada 'Ortaklar' ifadesinin kullanıldığı, belgede Onur, Yusuf, Saadet ve Engin kod isimlerinin kullanıldığı belirtildi. Kullanılan kod isimlerinin sırasıyla avukat Oya Aslan, Ali Aracı, avukat Barkın Timtik ve İbrahim Gökçek'i ifade ettiği anlatıldı. Bu şahısların Türkiye Komitesi içerisinde faaliyet yürüten şahıslar olduğu, yazmış oldukları raporların Türkiye Komitesi'nin ideolojik ve siyasi eğitim üzerine ve Türkiye'deki mevcut iktidarı nasıl ele geçirmeye yönelik düşünceleri içerdiği belirtildi.

Halkın Hukuk Bürosu içerisinde faaliyet yürüten avukat Oya Aslan ve avukat Barkın Timtik isimli şahısların aynı zamanda DHKP-C terör örgütünün üst kademesi olan Türkiye Genel Komitesi içerisinde de faaliyet yürüttüğünün anlaşıldığı kaydedildi.





Tespitlere göre, yine Engin kod adlı İbrahim Gökçek'in 18 Ekim 2016 tarihinde 'gündem' isimli bir raporu Yurtdışı Merkez Komite'ye gönderdiği anlaşıldı. Raporu gönderirken "Ortaklar toplantı raporumuzu gönderiyorum. Geciktim biraz yazmakta, hafta sonu festivalde olunca notlarım biraz birikti. Toplantıya Yusuf, Engin, Saadet, Onur katıldı" notunu eklediği belirtildi.



Ayrıca, raporlarda 'Sporcular' kod adıyla Halkın Hukuk Bürosu'ndan bahsedildiği, raporda 'Sporculardan Zeki' ifadesinin ise avukat Günay Dağ'ı işaret ettiği anlaşıldı. Örgüt mensuplarının yapmış olduğu tüm eğitim çalışmalarının bir program dahilinde, birinin sorumluluğu ve denetimi altında yapıldığı kaydedildi. Yazıda geçen eğitim programlarının da avukat Günay Dağ sorumluluğunda ve denetiminde yapıldığı belirlendi.

SIRADAN İHTİYAÇLAR BİLE ÖRGÜT DENETİMİNDE

Başsavcılıkça yapılan tespitlerde, örgütsel hiyerarşi gereği örgüt içerisinde yer alan yönetici ve üyelerin günlük hayatlarında yaptıkları en ufak davranışları dahi rapor ettikleri, spor amacıyla yaptıkları sportif hareketlerin dahi örgüt merkezi tarafından denetlendiği belirlendi. Örgüt üyelerinin yapmış oldukları her türlü örgütsel faaliyetlerden, günlük yaşamlarından sıradan ihtiyaçlara kadar her şeyleriyle örgüt denetimi ve yönlendirmesi altında olduğu anlaşıldı.

MOLOZLARIN KALDIRILMASI BİLE ONAYA SUNULDU

2 Ekim 2016 günü yine İbrahim Gökçek tarafından Yurtdışı Merkez Komite'ye gönderilen '29-toplantirapor' isimli raporda, polis tarafından boşaltılan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi ile ilgili olarak yapılmak istenen faaliyet ve kampanyalarla ilgili görüşmelerin yer aldığı anlaşıldı. Yeni yeriyle ilgili çalışmaların Ali Aracı ile Sevgi kod adlı Helin Bölek'in takip etmesi, Armutlu'da Halk Cephesi'ne ait yerin yıkılması sonrası oluşan molozların kaldırılması konusunun İbrahim Gökçek ve Neslihan kod adlı Bahar Kurt tarafından takip edilmesi yer aldı.





Yine '29-toplantirapor' isimli raporda, Türkiye Genel Komitesi'nin toplantısının yapıldığı katılanlar arasında Saadet kod adlı Barkın Timtik'in katıldığı, toplantıda Timtik ve avukat Oya Aslan'ın örgüt tarafından verilen programlar hakkında sunum yaptıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların sahiplenilmesi ve işlemleri için komite kurulacağı, bu komitede DHKP-C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten İdil Kültür Merkezi'nden birer kişinin yer alacağı, bu komitenin ise Timtik tarafından denetleneceği talimatının verildiği anlaşıldı.

DHKP-C terör örgütünün Türkiye Genel Komitesi'nda alınan kararların Yurtdışı Komitesi'ne gönderilen raporunda Timtik, Aslan, Ezgi Çakır Gökten ve Aytaş Ünsal'ın isimlerinin geçtiği belgeye göre, avukatların örgüt içerisinde faal bir şekilde bulundukları karar alma seviyesindeki toplantılara katıldıklarının anlaşıldığı belirlendi.



SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH