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    • 01.06.2020 21:52
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    DHKP-C’nin kontrolündeki gruba Yenikapı’da konser izni! ’a kim izin verdi?

    DHKP-C terör örgütü kontrolünde olduğu bilinen , sosyal medya hesabı üzerinden 9 Ağustos’ta ’nda konseri olduğu bilgisini yayınladı. Konseri ’nin internet sitesi de haberleştirerek “Grup Yorum, 9 Ağustos Pazar günü saat 15.00'da Yenikapı Miting Alanı'nda ücretsiz halk konseri vereceklerini duyurdu. Konserin adı "9. Bağımsız Türkiye Konseri" olarak açıklanırken, ölüm orucunda yaşamını yitirenlere ithaf edildi” dedi. Grup Yorum’un Yenikapı Miting Alanı’nı nasıl kiraladığı ise merak konusu oldu. SABAH'tan Sema Alim'in haberinin detayları...

    Grup Yorum’a kim izin verdi?

    DHKP-C terör örgütü kontrolünde olduğu bilinen isimli sözde müzik topluluğunun yazdıkları şarkı sözlerini bile örgütün Avrupa'daki karargâhına onaylattığı ortaya çıkmıştı. Örgütün İstanbul'daki merkezinde ele geçirilen örgütsel yazışmalarda, yalnız şarkı sözlerinin değil, çıkarılacak albümlerdeki bazı ayrıntıların dahi örgüt yönetiminin onayına sunulduğu belirlenmişti.

    Hatta Grup Yorum üyesi ve Helin Bölek geçtiğimiz yıl DHKP-C'nin kararıyla girdikleri açlık grevi sonrası hayatlarını kaybetmişti. DHKP-C terör örgütüne üye olmaktan yargılanan iki ismin örgütle bağlantıları tek tek ortaya çıkarılmıştı.

    Örgütün Türkiye Genel Komitesi'nde yer alan ve Engin kod adını kullanan İbrahim Gökçek'in DHKP-C Yurtdışı Merkezi Komitesi'ne gönderdiği raporlar tespit edilmişti. Raporlarda, örgüt faaliyetlerine ilişkin çok sayıda detayın yer aldığı, en ufak faaliyetin bile yurtdışındaki yöneticilere onaya sunulduğu görülmüştü.

    "GELİYORUZ" TWEETİ
    Bugün ise Grup Yorum isimli topluluk sosyal medya hesapları üzerinden bir 'Geliyoruz' başlıklı bir tweet attı. 9 Ağustos günü 'nda Halk Konseri vereceklerini kaydeden Grup Yorum'un bu tweeti kısa sürede 'nin yayın organı 'nin internet sitesinde haberleştirildi.

    HALK TV DUYURUSUNU YAPTI
    Halk TV, Grup Yorum, 9 Ağustos Pazar günü saat 15.00'da Yenikapı Miting Alanı'nda ücretsiz halk konseri vereceklerini duyurdu.

    Konserin adı "9. Bağımsız Türkiye Konseri" olarak açıklanırken, ölüm orucunda yaşamını yitirenlere ithaf edildi" şeklinde paylaştığı haberde "Konserleri yasaklandığı için uzun zamandır sahne alamayan Grup Yorum, Twitter hesabı üzerinden "GELİYORUZ" diyerek 9 Ağustos'ta konser vereceklerini duyurdu. Yenikapı Miting Alanı'nda yapılacağı duyurulan konserin adı "9. Bağımsız Türkiye Konseri" olarak açıklandı. Grup Yorum, konseri yasakların kaldırılması için ölüm orucunda yaşamını yitiren üyeleri İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'e ithaf ettiklerini duyurdu" demesi dikkat çekti.

    İZNİ KİM VERDİ?
    DHKP-C terör örgütü ile bağlantıları ayyuka çıkan Grup Yorum'un, 9 Ağustos günü Yenikapı Miting Alanı gibi İstanbul'un en gözde noktasında konser vermesi şaşırtıcı bulundu. Örgüt bağlantılı bu müzik grubuna burada konser iznini kimin verdiği merak konusu oldu.

    SEMA ALİM - SABAH

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