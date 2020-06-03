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    • 03.06.2020 18:27
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    İletişim Başkanı 'dan 'nin Ankara Büyükelçisi ile önemli görüşme

    İletişim Başkanı , Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara Büyükelçisi ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada " World başta olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler paylaşılmış, yönetiminin yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğu ve konunun takipçisi olacağına dair güvence alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Altun'dan önemli görüşme

    İletişim Başkanı , Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ile telefonda görüştü.

    İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "TRT World başta olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler paylaşılmış, ABD yönetiminin yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğu ve konunun takipçisi olacağına dair güvence alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
    İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

    Görüşmede World başta olmak üzere Türk medya kuruluşlarının çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili endişeler paylaşılmış; yönetiminin yaşanan hadiselerden üzüntü duyduğu ve konunun takipçisi olacağına dair güvence alınmıştır.

    İletişim Başkanı Altun, demokrasilerde barışçıl protestonun meşru bir hak, şiddetin ise her zaman gayrımeşru olduğunu yeniden teyit ederek, ABD'de yaşanan şiddet olaylarına hem 'nün hem de 'de PKK-YPG terör örgütüyle birlikte hareket eden ANTIFA adlı grubun destek verdiğinin altını çizmiştir.

    Cumhuriyeti, daha önce çeşitli vesilelerle FETÖ ve PKK-YPG terör örgütleri konusunda dostane şekilde uyardığı dostumuz ve müttefikimiz ABD ile tüm terör örgütleriyle mücadele noktasında yakın işbirliğini sürdürmektedir.

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