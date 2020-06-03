Vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünün güncel verilerini açıklayıp açıklamadığını öğrenmek istiyor. Dün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 974'ü iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak kayıtlara geçti. Peki, koronavirüs ölüm, iyileşen ve vaka sayısı kaç oldu? İşte 3 Haziran korona tablosu

KORONAVİRÜS ÖLÜM, İYİLEŞEN VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.