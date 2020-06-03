Vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünün güncel verilerini açıklayıp açıklamadığını öğrenmek istiyor. Dün açıklanan verilere göre, son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 974'ü iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak kayıtlara geçti. Peki, koronavirüs ölüm, iyileşen ve vaka sayısı kaç oldu? İşte 3 Haziran korona tablosu
KORONAVİRÜS ÖLÜM, İYİLEŞEN VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 165 bin 555, can kaybının 4 bin 585 olduğunu açıkladı.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 32 bin 325 test yapıldı, 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 974'ü iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 633, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 271, iyileşen hasta sayısı 129 bin 921 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK BAKANI KOCA, RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Fahrettin Koca ile Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, video konferans yöntemiyle görüştü.
Koca ve Murashko görüşmede, Kovid 19'a karşı aşı ve ilaç üretiminde tecrübe paylaşımı ve klinik çalışmalarda iş birliği için adım atılmasını kararlaştırdı.
Sağlık Bakanlığı TÜSEB Aşı Enstitüsü Bilim Kurulu ile Rus bilim insanları arasında ilk toplantı perşembe günü yapılacak. Bundan sonraki süreçte iki ülke bilim insanları aşı konusunda ortak çalışma yürütecek.
BAKAN KOCA'DAN "SALGIN SONA ERMEDİ" UYARISI
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."
"KENDİNİZİ VİRÜSE KARŞI GÜVENCEYE ALMAZSANIZ, KARŞILAŞACAĞINIZ SONUCU BİLEMEZSİNİZ"
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.
Koca, paylaşımında Çince ve Türkçe olarak, "Bir koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır." değerlendirmesinde bulundu.
ULUSAL PANDEMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilgili bakan yardımcıları, Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcilerinin katılımıyla Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda normalleşme süreci ve alınması gereken tedbirler konuşuldu.
"DÜNYADAKİ İLAÇ GELİŞTİRME VE ÜRETİM SÜREÇLERİNDE AKTİF ROL OYNAYACAĞIZ"
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu:
"Bakanlığımıza bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi. Dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde Amerika (FDA) ve Avrupa Birliğinin (EMA) ilgili kuruluşlarıyla birlikte aktif rol oynayacağız."
MGK BİLDİRİSİNDE SALGINLA MÜCADELEDE GÖSTERİLEN BAŞARININ ALTI ÇİZİLDİ
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.35'te başlayan toplantı 3 saat 20 dakika sürdü.
Toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde, küresel düzeyde etkili olan salgınla amansız mücadelede Türkiye'nin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi, kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere, her alanda gösterdiği başarının altının çizildiği vurgulandı.