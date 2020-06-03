Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs şu anan kadar 6 milyona yakın kişiye bulaştı. Koronavirüsten korunmak için maske kullanımının önemi Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından her fırsatta hatırlatıldı. Durumu fırsatçılığa çeviren CHP'li İBB'nin son ihalesi ise bu kadarına pes artık dedirtti.