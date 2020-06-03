ÖSYM'den YKS kaydı için o adaylara ek süre

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemleri tamamlanmayan adaylara ek süre verildiğini duyurdu. Aygün açıklamasında, "YKS'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara yarın 09.00-23.59'da başvurularını tamamlama imkanı sağlandı" dedi.
İşte ÖSYM Başkanı Aygün'ün o açıklaması
YKS'ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır. 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir.
4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 3, 2020
Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir.