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    • 03.06.2020 16:14
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    'den kaydı için o adaylara ek süre

    haberine göre Başkanı , 'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemleri tamamlanmayan adaylara ek süre verildiğini duyurdu. Aygün açıklamasında, "YKS'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara yarın 09.00-23.59'da başvurularını tamamlama imkanı sağlandı" dedi.

    ÖSYM'den YKS kaydı için o adaylara ek süre

    Başkanı , 'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemleri tamamlanmayan adaylara ek süre verildiğini duyurdu. Aygün açıklamasında, "YKS'ye kaydını yapan ancak ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara yarın 09.00-23.59'da başvurularını tamamlama imkanı sağlandı" dedi.

    İşte ÖSYM Başkanı Aygün'ün o açıklaması
    YKS'ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır. 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir.

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