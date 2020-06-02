SAĞLIK HİZMETLERİ KESİNTİYE UĞRADI

Araştırma yapılan 155 ülkenin yüzde 53'ünde hipertansiyon, yüzde 49'unda şeker ve diyabetle ilişkili komplikasyonlar, yüzde 42'sinde kanser ve yüzde 31'inde de kalp-damar hastalıklarının tedavi ve hizmetlerinin kısmen veya tamamen bozulduğu, bunun da ortaya çıkan "en önemli bulgu" olduğunun altı çizildi.

Rehabilitasyon hizmetlerinin ise ülkelerin yüzde 63'ünde salgın esnasında aksadığı kaydedilen araştırmada, planlanmış tedavilerin salgın nedeniyle iptal edilmesi, toplu ulaşımın kesilmesi ve personel yetersizliği gibi etmenlerin temel sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramasında başlıca rol oynadığına işaret edildi.