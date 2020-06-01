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    • 01.06.2020 11:20
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    Son dakika: bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... / terör örgütünün bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. 2 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.

    Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimi bir kez daha önlendi. Kahraman Komandolarımız, bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 2 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi
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