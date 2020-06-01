Batman 'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı, Batman'da düzenlenen operasyonda terör örgütünün cephaneliğinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütüne ait silah ve mühimmatın gizlendiği bilgisi üzerine Kozluk ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda kayalıkların altına saklanmış çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.







IRAK'IN KUZEYİNDE PKK'YA AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Irak kuzeyindeki sığınak, barınak, silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi. Komandoların icra ettikleri başarılı operasyonlarla hem PKK'lı teröristleri hem de barınma alanlarını tespit ederek imha ve etkisiz hale getirmeyi sürdürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak Irak kuzeyi Metina bölgesinde arama tarama ve keşif gözetleme faaliyeti icra eden kahraman komandolarımız; terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; 53 adet mayın, 1 adet savunma el bombası, 2 adet 40 milimetre uçaksavar mühimmatı, 1 adet T-40 mühimmatı, 1 adet 60 milimetre havan aydınlatma mühimmatı, 1 adet tuzaklanmış RPG-7 roketi ele geçirildi."