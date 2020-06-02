

Virüs bulaştırma katsayısı yani R, bir kişinin virüsü bulaştıracağı kişi sayısını gösteriyor.R değeri hesaplanırken vaka sayısı ve can kaybı oranının yanı sıra kuluçka ve bulaşıcılık süresi, bulaşma yolu ve yöntemi gibi etkenler de hesaplamalara dahil ediliyor.

Ancak bilim insanları corona virüs nedeniyle düşen R kat sayısının ardından "K" değerinin ikinci bir corona virüs dalgasıyla savaşmak için çok önemli hale geleceğine inanıyor.

SÜPER YAYICI ETKİNLİKLERİN HIZINI ÖLÇMEK İÇİN K KATSAYISI

K katsayısı, hastalığın yayılmasındaki değişimi ölçerek, toplantı, düğün, konferans ve spor salonu aktiviteleri gibi 'süper yayıcı' olayların kaç Covid-19 vakasına neden olduğunu gösteriyor.