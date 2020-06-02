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    • 02.06.2020 11:40
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    'da toplu taşımada sosyal mesafe yine yok sayıldı! 'ye tepki yağdı

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında koltuk sayısı kadar yolcu alınabileceği açıklanmıştı. Ancak 'da toplu taşıma araçlarında yine yoğunluk yaşandı. lerin içerisinde yaşanan yoğunlukla ilgili bazı vatandaşlar görüntü çekerek, 'ye tepki gösterdi.

    İstanbul'da toplu taşımada sosyal mesafe yine yok sayıldı

    salgınında vaka sayısındaki düşüşle birlikte Bilim Kurulu'nun talimatları doğrultusunda daha önce valiliklere gönderilen şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kalktı.

    İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgede minibüs, dolmuş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri gibi kent içi ulaşım araçlarına ayakta yolcu alınmama kararı alınmıştı. Bahçelievler Yenibosna'daki duraklarda bulunan bazı yolcu otobüs ve minibüs şoförleri bu kurallara uymadı. İş saati olması nedeniyle yoğunluk yaşanan duraklara yanaşan minibüs ve otobüs şoförlerinin ayakta yolcu alırken, otobüslere binen vatandaşların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

    METROBÜSLERİN İÇİNDEKİ YOĞUNLUK GÖRÜNTÜLENDİ
    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşımada yüzde 50 oranında yolcu alımı talimatının kaldırılmasıyla birlikte bu sabah bazı durak ve lerde yoğunluk oldu. Metrobüsteki yoğunluk araç içinden de görüntülendi.

    İçişleri Bakanlığınca, şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin valiliklere genelge gönderilmiş ve bu genelgeye göre koronavirüsle mücadele kapsamında şehir içi toplu taşıma araçları araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul alınabileceği talimatı verilmişti. Dün açıklanan kararla birlikte toplu ulaşımda yüzde 50 yolcu sınırlandırması kaldırıldı. Kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte bazı durak ve metrobüslerde yoğunluk olduğu, metrobüslerin içerisinde de bazı yolcuların da yine yan yana oturdukları görüldü. Vatandaşlar metrobüslerdeki yoğunlukla ilgili 'ye tepki gösterdi.

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