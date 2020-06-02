George Floyd kimdir? Cinayeti ABD’yi karıştıran George Floyd nasıl öldürüldü?

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd 'un boğulma sonucu öldüğü açıklandı.

Bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsiye göre George Floyd'un, boğulma sonucu öldüğü açıklandı.

Daha önce Eric Garner'ın cesedini de inceleyen bir doktorun yaptığı otopsi sonucuna göre, polis memurlarının baskısı sonucu Floyd'un beynine giden kan kesildi ve nefes alması imkansız hale geldi. Yetkili, Derek Chauvin'e karşı üçüncü derece cinayet suçlamasının birinci derece cinayete yükseltilmesini ve diğer polisin de suçlanmasını istedi.

İlk otopsi sonucu Minneapolis'te açıklanmıştı. Geçtiğimiz hafta açıklanan raporda "devam eden sağlık sorunlarına" işaret edilmişti. Raporda, Floyd'un kalp hastası olduğu ve yakın zamanda uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti.