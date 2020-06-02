George Floyd kimdir? Cinayeti ABD’yi karıştıran George Floyd nasıl öldürüldü?

George Floyd kimdir? George Floyd nasıl öldürüldü? George Floyd'un ölümünün yankıları devam ediyor. ABD'de protestoların şiddeti gün geçtikçe artarken, ordunun devreye girmesi an meselesi. Sahte parayla alışveriş yapmak isterken gözaltına alınan George Floyd, polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüştü.
GEORGE FLOYD NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
Pazartesi günü sahte parayla alışveriş yapmak istediği gerekçesiyle gözaltına alınmak istenen 46 yaşındaki George Floyd'u yere yatırıp boğazına diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin önce üç polisle birlikte görevden alındı, Cuma günü de tutuklanıp Chauvin, "üçüncü derece cinayet" ve "taksirle adam öldürme" ile suçlandı.
OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI
ABD'nin Minnesota eyaletinde gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd 'un boğulma sonucu öldüğü açıklandı.
Bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsiye göre George Floyd'un, boğulma sonucu öldüğü açıklandı.
Daha önce Eric Garner'ın cesedini de inceleyen bir doktorun yaptığı otopsi sonucuna göre, polis memurlarının baskısı sonucu Floyd'un beynine giden kan kesildi ve nefes alması imkansız hale geldi. Yetkili, Derek Chauvin'e karşı üçüncü derece cinayet suçlamasının birinci derece cinayete yükseltilmesini ve diğer polisin de suçlanmasını istedi.
İlk otopsi sonucu Minneapolis'te açıklanmıştı. Geçtiğimiz hafta açıklanan raporda "devam eden sağlık sorunlarına" işaret edilmişti. Raporda, Floyd'un kalp hastası olduğu ve yakın zamanda uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti.
FLOYD'UN AİLESİNDEN PROTESTOCULARA ÇAĞRI
Öte yandan Terrence Floyd, kardeşi George Floyd'un Minneapolis'te bir hafta önce öldürüldüğü ve şimdi taziye alanına dönüştürülen olay yerine gitti.
Oldukça duygulandığı gözlenen Terrence Floyd, burada diz çökerek dua etti.
Protestoculardan barışçıl kalmalarını isteyen Floyd, kardeşinin onun adına şiddet eylemlerinin düzenlenmesini istemeyeceğini ve bunların kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi.
Floyd, "Benim ailem barışçıl bir aile. Benim ailem Tanrı'dan korkar" dedi.
GEORGE FLOYD KİMDİR?
Lise çağlarında Houston'da yaşarken Yates Lisesi'nde Amerikan futbolu oynamış, lise takımı 1992 yılında Texas şampiyonasında ikinci olmuştu.
Hayatının inişe geçtiği en kötü anlardan biri ise 2007 yılında hırsızlıktan tutuklanıp 5 yıl hapis yatmasıydı.
Fakat 25 Mayıs günü 46 yaşında Minneapolis'te yaşama veda eden Floyd genel olarak sıradan bir Amerikalı gibi yaşamıştı.