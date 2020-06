Starbucks bugün açılıyor mu? 1 Haziran Starbucks çalışma saatleri!

STARBUCKS 1 HAZİRAN'DA AÇILIYOR!



Starbucks yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi kapsamında kapanan mağazalarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Şirket, ABD'nin ardından İngiltere genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15'ini yeniden açacağını duyurdu. Ancak bu kapsamda, sadece take away (gel-al) ve araca servis hizmetlerinin yapılacağı, müşterilerin mağazada oturmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Bununla birlikte, İngiltere genelindeki tüm mağazaların açılması için hazırlık yapıldığı ve birkaç deponun bu kapsamda faaliyete geçeceği bildirildi.

Starbucks, karantina uygulamalarının başladığı mart ayında tüm ardından İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir şirket yetkilisi, "Kapalı kapılar ardında her gün corona virüse karşı standartlarımı iyileştirmek içi çalıştık" diyerek, İngiltere geneline yayılmış mağazalarla başlayacak olan yeniden açma planının, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını ve refahını sağlamaya odaklanacağını söyledi.

Starbucks'ların da 1 Haziran'da hizmete girmesi bekleniyor.