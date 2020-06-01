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    • 01.06.2020 18:36
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    Son dakika: 'de 27 eve Kovid-19 karantinası

    Son dakika haberine göre, 'nin Develi ilçesinde  testi pozitif çıkan bir kişinin, Ramazan Bayramı'nda ziyaret gittiği 27 ev karantinaya alındı.

    Kayseri'de 27 ev karantina altına alındı

    'nin Develi ilçesinde testi pozitif çıkan bir kişinin, Ramazan Bayramı'nda ziyaret gittiği 27 ev karantinaya alındı.

    Develi ilçesinde oturan kimliği açıklanmayan bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrolde koronavirüs testi pozitif çıkan kişi hastanede tedaviye alındı. Tedavisi devam eden kişinin Ramazan Bayramı'nda akrabalarına ziyarete gittiğini söylemesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda tedavisi devam eden kişinin ziyaret gittiği 27 ev karantinaya alındı. Bu evlerde 90 kişinin yaşadığı öğrenildi.

    Ev sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanacağı bildirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Kayseri'de 27 eve Kovid-19 karantinası
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