E-Nabız kronik hastalıklar listesi neler? E-Nabız kronik hastalıklar nerede yazıyor?

425 E10.36 Diyabetik katarakt ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus426 E10.39 Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

427 E10.40 Tanımlanmamış nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

428 E10.41 Diyabetik mononöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

429 E10.42 Diyabetik polinöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

430 E10.43 Diyabetik otonom nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

431 E10.49 Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

432 E10.51 Periferik anjiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren olmadan

433 E10.52 Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren ile birlikte

434 E10.53 Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

435 E10.61 Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

436 E10.62 Tanımlanmış deri ve subkütan doku komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

437 E10.63 Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

438 E10.64 Hipoglisemi ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

439 E10.65 Kötü kontrol ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

440 E10.69 Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

441 E10.71 Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

442 E10.73 Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

443 E10.8 Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

444 E10.9 Komplikasyonsuz Tip 1 diyabetes mellitus

445 E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte

446 E84.0 Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis

447 E84.1 İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis

448 E84.8 Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis

449 E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış