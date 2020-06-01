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    • 01.06.2020 18:18
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    ? E-Nabız kronik hastalıklar nerede yazıyor?

    Normalleşmenin ikinci aşamasının başladığı şu günlerde 1 Haziran itibariyle kamuda çalışanlar için mesailer başladı. Hamileler ve kronik hastalıkları olanlar ise idari izinli olmaya devam edecek. Bu gelişme üzerine ? e-Nabız kronik hastalıklar nerede yazıyor? Sorularının yanıtı gündemde merak konusu oldu. Hangi kronik hastalıkların idari izin sayılacağını nden görebileceğiniz gibi haberimizin içeriğinde de bulabilirsiniz.

    E-Nabız kronik hastalıklar listesi neler? E-Nabız kronik hastalıklar nerede yazıyor?

    1 Haziran itibariyle normal mesai başlarken Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kronik hastalıklar listesine göre bazı çalışanlar idari izinli olmaya devam edecek. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı genelge de yayınladı. Kamuda çalışan binlerce vatandaş da Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kronik hastalıkların hangileri olduğunu gündemde sıkça araştırmaya başladı. İşte e-Nabız kronik hastalıklar listesi…

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    E-NABIZ KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ

    1 C00.0 Dış üst dudağın öalign neoplazması
    2 C00.1 Dış alt dudağın habis neoplazması
    3 C00.2 Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
    4 C00.3 Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf
    5 C00.4 Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf
    6 C00.5 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf
    7 C00.6 Dudak komissürününhabis neoplazması
    8 C00.8 Dudağın üst üste binen lezyonu
    9 C00.9 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
    10 C01 Dil kökünün habis neoplazması
    11 C02.0 Dil dorsal yüzünün habis neoplazması
    12 C02.1 Dil kenarının habis neoplazması
    13 C02.2 Dilin ventral yüzünün habis neoplazması
    14 C02.3 Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
    15 C02.4 Lingual tonsilin habis neoplazması
    16 C02.8 Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması
    17 C02.9 Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış
    18 C03.0 Üst diş etinin habis neoplazması
    19 C03.1 Alt diş etinin habis neoplazması
    20 C03.9 Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış
    21 C04.0 Ağzın anterior tabanının habis neoplazması
    22 C04.1 Ağız yan duvarının habis neoplazması
    23 C04.8 Ağız tabanının üst üst binen lezyonu
    24 C04.9 Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış
    25 C05.0 Sert damağın habis neoplazması
    26 C05.1 Yumuşak damağın habis neoplazması
    27 C05.2 Uvulanın habis neoplazması
    28 C05.8 Damağın üst üste binen habis lezyonu
    29 C05.9 Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış
    30 C06.0 Yanak mukozasının habis neoplazması
    31 C06.1 Ağız vestibülünün habis neoplazması
    32 C06.2 Retromolar bölgenin habis neoplazması
    33 C06.8 Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
    34 C06.9 Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış
    35 C07 Parotis bezinin habis neoplazması
    36 C08.0 Submandibüler bezin habis neoplazması
    37 C08.1 Sublingual bezin habis neoplazması
    38 C08.8 Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu
    39 C08.9 Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış
    40 C09.0 Tonsiller fossanın habis neoplazması

    41 C09.1 Tonsiller sütun (anterior) (posterior)
    42 C09.8 Tonsilin üst üste binen habis lezyonu
    43 C09.9 Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış
    44 C10.0 Vallekulanın habis neoplazması
    45 C10.1 Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması
    46 C10.2 Orofarenks yan duvarının habis neoplazması
    47 C10.3 Orofarenks arka duvarının habis neoplazması
    48 C10.4 Brankiyal yarığın habis neoplazması
    49 C10.8 Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu
    50 C10.9 Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
    51 C11.0 Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması
    52 C11.1 Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması
    53 C11.2 Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması
    54 C11.3 Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması
    55 C11.8 Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu
    56 C11.9 Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
    57 C12 Priform sinüsün habis neoplazması
    58 C13.0 Postkrikoid bölgenin habis neoplazması
    59 C13.1 Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf
    60 C13.2 Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması
    61 C13.8 Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu
    62 C13.9 Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
    63 C14.0 Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
    64 C14.2 Waldeyer halkasının habis neoplazması
    65 C14.8 Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu
    66 C15.0 Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması

    67 C15.1 Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması
    68 C15.2 Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması
    69 C15.3 Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması
    70 C15.4 Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması
    71 C15.5 Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması
    72 C15.8 Özefagusun üst üste binen habis lezyonu
    73 C15.9 Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış
    74 C16.0 Kardiyanın habis neoplazması
    75 C16.1 Mide fundusunun habis neoplazması
    76 C16.2 Mide cisminin habis neoplazması
    77 C16.3 Pilorik antrumun habis neoplazması
    78 C16.4 Pilorun habis neoplazması
    79 C16.5 Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
    80 C16.6 Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
    81 C16.8 Midenin üst üste binen habis lezyonu
    82 C16.9 Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış
    83 C17.0 Duodenum habis neoplazması
    84 C17.1 Jejunum habis neoplazması
    85 C17.2 İleum habis neoplazması86 C17.3 Meckel divertikülünün habis neoplazması
    87 C17.8 İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu
    88 C17.9 İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış
    89 C18.0 Çekumun habis neoplazması
    90 C18.1 Apandisin habis neoplazması
    91 C18.2 Asendan kolonun habis neoplazması
    92 C18.3 Hepatik fleksürün habis neoplazması
    93 C18.4 Transvers kolonun habis neoplazması
    94 C18.5 Splenik fleksürün habis neoplazması
    95 C18.6 Desendan kolonun habis neoplazması
    96 C18.7 Sigmoid kolonun habis neoplazması
    97 C18.8 Kolonun üst üste binen habis lezyonu

    98 C18.9 Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
    99 C19 Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması
    100 C20 Rektumun habis neoplazması
    101 C21.0 Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
    102 C21.1 Anal kanalın habis neoplazması
    103 C21.2 Kloakojenik bölgenin habis neoplazması
    104 C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu
    105 C22.0 Karaciğer hücreli karsinom
    106 C22.1 İntrahepatik safra kanalı karsinomu
    107 C22.2 Hepatoblastom
    108 C22.3 Karaciğerin anjiyosarkomu
    109 C22.4 Karaciğerin diğer sarkomları
    110 C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
    111 C22.9 Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
    112 C23 Safra kesesinin habis neoplazması
    113 C24.0 Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması
    114 C24.1 Ampulla Vater habis neoplazması
    115 C24.8 Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu
    116 C24.9 Safra yolunun habis neoplazması
    117 C25.0 Pankreas başının habis neoplazması
    118 C25.1 Pankreas cisminin habis neoplazması
    119 C25.2 Pankreas kuyruğunun habis neoplazması
    120 C25.3 Pankreatik kanalın habis neoplazması
    121 C25.4 Endokrin pankreasın habis neoplazması
    122 C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması
    123 C25.8 Pankreasın üst üste binen lezyonu
    124 C25.9 Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
    125 C26.0 İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
    126 C26.1 Dalağın habis neoplazması

    127 C26.8 Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu
    128 C26.9 Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması
    129 C30.0 Burun boşluğunun habis neoplazması
    130 C30.1 Ortakulağın habis neoplazması
    131 C31.0 Maksiller sinüsün habis neoplazması
    132 C31.1 Etmoid sinüsün habis neoplazması
    133 C31.2 Frontal sinüsün habis neoplazması
    134 C31.3 Sfenoid sinüsün habis neoplazması
    135 C31.8 Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu
    136 C31.9 Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
    137 C32.0 Glottisin habis neoplazması
    138 C32.1 Supraglottisin habis neoplazması
    139 C32.2 Subglottisin habis neoplazması
    140 C32.3 Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması
    141 C32.8 Larenksin üst üste binen habis lezyonu
    142 C32.9 Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
    143 C33 Trakeanın habis neoplazması
    144 C34.0 Ana bronşun habis neoplazması
    145 C34.1 Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
    146 C34.2 Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
    147 C34.3 Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
    148 C34.8 Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu
    149 C34.9 Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
    150 C38.0 Kalbin habis neoplazması
    151 C38.1 Anterior mediyastenin habis neoplazması
    152 C38.2 Posterior mediyastenin habis neoplazması
    153 C38.3 Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
    154 C38.4 Plevranın habis neoplazması
    155 C38.8 Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu
    156 C40.0 Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
    157 C40.1 Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
    158 C40.2 Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
    159 C40.3 Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
    160 C40.8 Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
    161 C40.9 Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
    162 C41.01 Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması
    163 C41.02 Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması
    164 C41.1 Mandibula habis neoplazması
    165 C41.2 Vertebral kolonun habis neoplazması
    166 C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması
    167 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması
    168 C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
    169 C41.9 Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
    170 C43.0 Dudağın habis melanomu171 C43.1 Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil
    172 C43.2 Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu
    173 C43.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu
    174 C43.4 Saçlı deri ve boynun habis melanomu
    175 C43.5 Gövdenin habis melanomu
    176 C43.6 Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil
    177 C43.7 Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil
    178 C43.8 Derinin üst üste binen habis melanomu
    179 C43.9 Derinin habis melanomu, tanımlanmamış
    180 C44.0 Dudak derisinin habis neoplazması

    181 C44.1 Göz kapağı derisinin habis neoplazması, kantus dahil
    182 C44.2 Kulak ve dış kulak kanalı derisinin habis neoplazması
    183 C44.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis neoplazması
    184 C44.4 Saçlı deri ve boyun derisinin habis neoplazması
    185 C44.5 Gövde derisinin habis neoplazması
    186 C44.6 Üst uzuv derisinin habis neoplazması, omuz dahil
    187 C44.7 Alt uzuv derisinin habis neoplazması, kalça dahil
    188 C44.8 Derinin üst üste binen habis lezyonu
    189 C44.9 Derinin habis neoplazması, tanımlanmamış
    190 C49.5 Pelvis bağ dokusunun ve yumuşak dokusunun habis neoplazması
    191 C50.0 Meme başı ve areolanın habis neoplazması
    192 C50.1 Memenin merkezi kısmının habis neoplazması
    193 C50.2 Memenin üst-iç kadranının habis neoplazması
    194 C50.3 Memenin alt-iç kadranının habis neoplazması
    195 C50.4 Memenin üst-dış kadranının habis neoplazması
    196 C50.5 Memenin alt-dış kadranının habis neoplazması
    197 C50.6 Memenin aksiller kuyruğunun habis neoplazması
    198 C50.8 Memenin üst üste binen habis lezyonu

    199 C50.9 Memenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
    200 C51.0 Labium majusun öalign neoplazması
    201 C51.1 Labium minusun habis neoplazması
    202 C51.2 Klitorisin habis neoplazması
    203 C51.8 Vulvanın üst üste binen habis lezyonu
    204 C51.9 Vulvanın habis neoplazması, tanımlanmamış
    205 C52 Vajinanın habis neoplazması
    206 C53.0 Endoserviksin habis neoplazması
    207 C53.1 Ekzoserviksin habis neoplazması
    208 C53.8 Serviks uterinin üst üste binen habis lezyonu
    209 C53.9 Serviks uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış
    210 C54.0 İstmus uterinin habis neoplazması
    211 C54.1 Endometriyumun habis neoplazması
    212 C54.2 Miyometriyumun habis neoplazması
    213 C54.3 Fundus uterinin habis neoplazması
    214 C54.8 Korpus uterinin üst üste binen habis lezyonu
    215 C54.9 Korpus uterinin habis neoplazması, tanımlanmamış
    216 C55 Uterusun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
    217 C56 Overin habis neoplazması
    218 C57.0 Fallop tüpünün habis neoplazması
    219 C57.1 Geniş ligamentin habis neoplazması
    220 C57.2 Yuvarlak ligamentin habis neoplazması
    221 C57.3 Parametriyumun habis neoplazması
    222 C57.4 Uterin adnekslerinin habis neoplazması, tanımlanmamış
    223 C57.7 Diğer tanımlanmış kadın genital organlarının habis neoplazması
    224 C57.8 Kadın genital organlarının üst üste binen habis lezyonu
    225 C57.9 Kadın genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış
    226 C58 Plasentanın habis neoplazması
    227 C60.0 Sünnet derisinin habis neoplazması
    228 C60.1 Glans penisin habis neoplazması
    229 C60.2 Penis cisminin habis neoplazması
    230 C60.8 Penisin üst üste binen habis lezyonu
    231 C60.9 Penisin habis neoplazması, tanımlanmamış
    232 C61 Prostatın habis neoplazması
    233 C62.0 İnmemiş testisin habis neoplazması
    234 C62.1 İnmiş testisin habis neoplazması
    235 C62.9 Testisin habis neoplazması, tanımlanmamış
    236 C63.0 Epididimin habis neoplazması
    237 C63.1 Spermatik kordun habis neoplazması
    238 C63.2 Skrotumun habis neoplazması
    239 C63.7 Diğer tanımlanmış erkek genital organları
    240 C63.8 Erkek genital organlarının üst üste binen habis lezyonu
    241 C63.9 Erkek genital organının habis neoplazması, tanımlanmamış
    242 C64 Böbreğin habis neoplazması, renal pelvis hariç
    243 C65 Renal pelvisin habis neoplazması
    244 C66 Üreterin habis neoplazması
    245 C67.0 Mesane trigonunun habis neoplazması
    246 C67.1 Mesane kubbesinin habis neoplazması
    247 C67.2 Mesane lateral duvarının habis neoplazması
    248 C67.3 Mesane anterior duvarının habis neoplazması
    249 C67.4 Mesane posterior duvarının habis neoplazması
    250 C67.5 Mesane boynunun habis neoplazması
    251 C67.6 Üreterik orifizin habis neoplazması
    252 C67.7 Uraküsün habis neoplazması
    253 C67.8 Mesanenin üst üste binen habis lezyonu
    254 C67.9 Mesanenin habis neoplazması, tanımlanmamış
    255 C68.0 Üretranın habis neoplazması256 C68.1 Paraüretral bezin habis neoplazması
    257 C68.8 Üriner organların üst üste binen habis lezyonu

    258 C68.9 Üriner organın habis neoplazması, tanımlanmamış
    259 C69.0 Konjonktivanın habis neoplazması
    260 C69.1 Korneanın habis neoplazması
    261 C69.2 Retinanın habis neoplazması
    262 C69.3 Koroidin habis neoplazması
    263 C69.4 Siliyer cismin habis neoplazması
    264 C69.5 Lakrimal bez ve kanalının habis neoplazması
    265 C69.6 Orbitanın habis neoplazması
    266 C69.8 Göz ve adneklerin üst üste binen habis lezyonu
    267 C69.9 Gözün habis neoplazması, tanımlanmamış
    268 C71.0 Beynin habis neoplazması, loblar ve ventriküller hariç
    269 C71.1 Frontal lobun habis neoplazması
    270 C71.2 Temporal lobun habis neoplazması
    271 C71.3 Paryetal lobun habis neoplazması
    272 C71.4 Oksipital lobun habis neoplazması
    273 C71.5 Serebral ventrikülün habis neoplazması
    274 C71.6 Serebellumun habis neoplazması
    275 C71.7 Beyin sapının habis neoplazması
    276 C71.8 Beynin üst üste binen habis lezyonu
    277 C71.9 Beynin habis neoplazması, tanımlanmamış
    278 C72.0 Spinal kordun habis neoplazması
    279 C72.1 Kauda ekuinanın habis neoplazması
    280 C72.2 Olfaktor sinirin habis neoplazması
    281 C72.3 Optik sinirin habis neoplazması
    282 C72.4 Akustik sinirin habis neoplazması
    283 C72.5 Diğer ve tanımlanmamış kranyal sinirlerin habis neoplazması
    284 C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
    285 C72.9 Merkezi sinir sisteminin habis neoplazması, tanımlanmamış
    286 C73 Tiroid bezinin habis neoplazması
    287 C74.0 Adrenal bez korteksinin habis neoplazması
    288 C74.1 Adrenal bez medullasının habis neoplazması
    289 C74.9 Adrenal bezin habis neoplazması, tanımlanmamış
    290 C75.0 Paratiroid bezinin habis neoplazması
    291 C75.1 Hipofiz bezinin habis neoplazması
    292 C75.2 Kranyofarenjiyal kanalın habis neoplazması
    293 C75.3 Pineal bezin habis neoplazması
    294 C75.4 Karotid cismin habis neoplazması

    295 C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganliyonların habis neoplazması
    296 C75.8 Pluriglandüler tutulumlu habis neoplazma, tanımlanmamış
    297 C75.9 Endokrin bezin habis neoplazması, tanımlanmamış
    298 C77.0 Baş, yüz ve boynun lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
    299 C77.1 İntratorasik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
    300 C77.2 İntraabdominal lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
    301 C77.3 Aksiller ve üst uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
    302 C77.4 İnguinal ve alt uzuv lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
    303 C77.5 İntrapelvik lenf nodlarının sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
    304 C77.8 Çoğul bölgelerin lenf nodlarını sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması
    305 C77.9 Lenf nodunun sekonder ve tanımlanmamış habis neoplazması, tanımlanmamış
    306 C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfositik baskınlık
    307 C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz
    308 C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücrelilik
    309 C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositik azalma
    310 C81.7 Diğer Hodgkin hastalığı
    311 C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış
    312 C82.0 Küçük yarık hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
    313 C82.1 Karma küçük yarık ve büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
    314 C82.2 Büyük hücreli, foliküler non-Hodgkin lenfoma
    315 C82.7 Foliküler non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
    316 C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
    317 C83.0 Küçük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
    318 C83.1 Küçük yarık hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
    319 C83.2 Karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
    320 C83.3 Büyük hücreli (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
    321 C83.4 İmmünoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
    322 C83.5 Lenfoblastik (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
    323 C83.6 Farklılaşmamış (yaygın) non-Hodgkin lenfoma
    324 C83.7 Burkitt tümörü

    325 C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfomanın diğer tipleri
    326 C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış
    327 C90.00 Multipl miyelom, remisyon bahsi olmadan
    328 C90.01 Multipl miyelom, remisyonda
    329 C90.10 Plazma hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
    330 C90.11 Plazma hücreli lösemi, remisyonda
    331 C90.20 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyon bahsi olmadan
    332 C90.21 Plazmasitom, ekstramedüller, remisyonda
    333 C91.00 Akut lenfoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
    334 C91.01 Akut lenfoblastik lösemi, remisyonda
    335 C91.10 Kronik lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
    336 C91.11 Kronik lenfositik lösemi, remisyonda
    337 C91.20 Subakut lenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
    338 C91.21 Subakut lenfositik lösemi, remisyonda
    339 C91.30 Prolenfositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
    340 C91.31 Prolenfositik lösemi, remisyonda341 C91.40 Saçlı hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
    342 C91.41 Saçlı hücreli lösemi, remisyonda
    343 C91.50 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
    344 C91.51 Yetişkin T-hücreli lösemi, remisyonda
    345 C91.70 Diğer lenfoid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
    346 C91.71 Diğer lenfoid lösemiler, remisyonda
    347 C91.90 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
    348 C91.91 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
    349 C92.00 Akut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
    350 C92.01 Akut miyeloid lösemi, remisyonda
    351 C92.10 Kronik miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
    352 C92.11 Kronik miyeloid lösemi, remisyonda
    353 C92.20 Subakut miyeloid lösemi, remisyon bahsi olmadan
    354 C92.21 Subakut miyeloid lösemi, remisyonda
    355 C92.30 Miyeloid sarkom, remisyon bahsi olmadan
    356 C92.31 Miyeloid sarkom, remisyonda
    357 C92.40 Akut promiyelositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
    358 C92.41 Akut promiyelositik lösemi, remisyonda
    359 C92.50 Akut miyelomonositik lösemi, remisyon bahsi olmadan
    360 C92.51 Akut miyelomonositik lösemi, remisyonda
    361 C92.70 Diğer miyeloid lösemiler, remisyon bahsi olmadan
    362 C92.71 Diğer miyeloid lösemiler, remisyonda
    363 C92.90 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyon bahsi olmadan
    364 C92.91 Miyeloid lösemi, tanımlanmamış, remisyonda
    365 C94.00 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyon bahsi olmadan
    366 C94.01 Akut eritremi ve eritrolösemi, remisyonda
    367 C94.10 Kronik eritremi, remisyon bahsi olmadan
    368 C94.11 Kronik eritremi, remisyonda
    369 C94.20 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyon bahsi olmadan
    370 C94.21 Akut megakaryoblastik lösemi, remisyonda
    371 C94.30 Mast hücreli lösemi, remisyon bahsi olmadan
    372 C94.31 Mast hücreli lösemi, remisyonda
    373 C94.40 Akut panmiyelozis, remisyon bahsi olmadan
    374 C94.41 Akut panmiyelozis, remisyonda
    375 C94.50 Akut miyelofibrozis, remisyon bahsi olmadan
    376 C94.51 Akut miyelofibrozis, remisyonda
    377 C94.70 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyon bahsi olmadan
    378 C94.71 Diğer tanımlanmış lösemiler, remisyonda
    379 D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal devamlılığı [HPFH]
    380 D57.0 Kriz ile birlikte orak hücreli anemi
    381 D57.2 Çift heterozigot oraklaşma bozuklukları
    382 D59.3 Hemolitik-üremik sendrom

    383 D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinuri [Marchiafava-Micheli]
    384 D59.6 Diğer dış sebeplerden dolayı hemolize bağlı hemoglobinüri
    385 D60.0 Kronik edinsel saf kırmızı hücre aplazisi
    386 D60.8 Diğer edinsel saf kırmızı hücre aplazileri
    387 D60.9 Edinsel saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış
    388 D61.0 Yapısal aplastik anemi
    389 D61.1 İlaca bağlı aplastik anemi
    390 D61.2 Diğer dış ajanlara bağlı aplastik anemi
    391 D61.3 İdiyopatik aplastik anemi
    392 D61.8 Diğer tanımlanmış aplastik anemiler
    393 D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış
    394 D63.0 Neoplastik hastalıkta anemi
    395 D64.0 Kalıtsal sideroblastik anemi
    396 D64.1 Hastalığa bağlı sekonder sideroblastik anemi
    397 D64.2 İlaçlara ve toksinlere bağlı sekonder sideroblastik anemi
    398 D64.3 Diğer sideroblastik anemiler
    399 D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi
    400 D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu]
    401 D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği
    402 D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği
    403 D68.0 Von Willebrand hastalığı
    404 D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği
    405 D68.2 Diğer pıhtılaşma faktörlerinin kalıtsal eksikliği
    406 D68.4 Edinsel koagülasyon faktörü eksikliği
    407 D69.1 Kalitatif trombosit defektleri
    408 D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura
    409 D69.4 Diğer primer trombositopeniler
    410 E10.11 Ketoasidoz ile birlikte Tip I diyabetes mellitus, koma olmadan
    411 E10.12 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
    412 E10.13 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma olmadan
    413 E10.14 Laktik asidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, koma ile birlikte
    414 E10.15 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma olmadan
    415 E10.16 Ketoasidoz ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, laktik asidoz ile birlikte, koma ile birlikte
    416 E10.21 Yeni başlamış diyabetik nefropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    417 E10.22 Yerleşik diyabetik nefropati ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
    418 E10.23 İlerlemiş böbrek hastalığı ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
    419 E10.29 Diğer tanımlanmış böbrek komplikasyonu ile birlikte Tip I diyabetes mellitus
    420 E10.31 Arka planda retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    421 E10.32 Preproliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    422 E10.33 Proliferatif retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    423 E10.34 Diğer retinopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    424 E10.35 İlerlemiş göz hastalığı ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus

    425 E10.36 Diyabetik katarakt ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus426 E10.39 Diğer tanımlanmış göz komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    427 E10.40 Tanımlanmamış nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    428 E10.41 Diyabetik mononöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    429 E10.42 Diyabetik polinöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    430 E10.43 Diyabetik otonom nöropati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    431 E10.49 Diğer tanımlanmış nörolojik komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    432 E10.51 Periferik anjiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren olmadan
    433 E10.52 Periferik anjiyopati ile birlikte ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus, kangren ile birlikte
    434 E10.53 Diyabetik iskemik kardiyomiyopati ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    435 E10.61 Tanımlanmış diyabetik kas-iskelet ve bağ dokusu komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    436 E10.62 Tanımlanmış deri ve subkütan doku komplikasyonu ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    437 E10.63 Tanımlanmış periodontal komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    438 E10.64 Hipoglisemi ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    439 E10.65 Kötü kontrol ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    440 E10.69 Diğer tanımlanmış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    441 E10.71 Çoğul mikrovasküler komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    442 E10.73 Çoğul sebeplere bağlı ayak ülseri ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    443 E10.8 Tanımlanmamış komplikasyon ile birlikte Tip 1 diyabetes mellitus
    444 E10.9 Komplikasyonsuz Tip 1 diyabetes mellitus
    445 E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte
    446 E84.0 Akciğer belirtileri ile birlikte kistik fibrozis
    447 E84.1 İntestinal belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
    448 E84.8 Diğer belirtiler ile birlikte kistik fibrozis
    449 E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış

    450 G30.0 Erken başlangıçlı alzheimer hastalığı
    451 G30.1 Geç başlangıçlı alzheimer hastalığı
    452 G30.8 Diğer Alzheimer hastalığı
    453 G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış
    454 G31.0 Etrafı çevrili beyin atrofisi
    455 G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflandırılmamış
    456 G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu
    457 G31.3 Lewy cismi hastalığı
    458 G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları
    459 G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış
    460 G32.0 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda spinal kordun subakut kombine dejenerasyonu
    461 G32.8 Başka yerde sınıflanmış hastalıklarda sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif bozuklukları
    462 G35 Multipl skleroz
    463 G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic]
    464 G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalit [Hurst]
    465 G36.8 Diğer tanımlanmış akut disemine demiyelinizasyon
    466 G36.9 Akut disemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış
    467 G37.0 Diffüz skleroz
    468 G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu
    469 G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis
    470 G37.3 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalığında akut transvers miyelit
    471 G37.4 Subakut nekrotizan miyelit
    472 G37.5 Konsantrik skleroz [Baló]
    473 G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları
    474 G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış
    475 G45.0 Vertebro-baziler arter sendromu
    476 G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik)
    477 G45.2 Çoğul ve bilateral preserebral arter sendromları
    478 G45.3 Amorozis fugaks

    479 G45.4 Geçici global amnezi
    480 G45.8 Diğer geçici serebral iskemik ataklar ve ilgili sendromlar
    481 G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış
    482 G46.0 Orta serebral arter sendromu (I66.0+)
    483 G46.1 Anterior serebral arter sendromu (I66.1+)
    484 G46.2 Posterior serebral arter sendromu (I66.2+)
    485 G46.3 Beyin sapı inme sendromu (I60-I67+)
    486 G46.4 Serebellar inme sendromu (I60-I67+)
    487 G46.5 Saf motor laküner sendrom (I60-I67+)
    488 G46.6 Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67+)
    489 G46.7 Diğer laküner sendromlar (I60-I67+)
    490 G46.8 Serebrovasküler hastalıklarda diğer vasküler beyin sendromları (I60-I67+)
    491 I11.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp hastalığı
    492 I11.9 Konjestif kalp yetmezliği olmadan hipertansif kalp hastalığı
    493 I12.0 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif böbrek hastalığı
    494 I12.9 Böbrek yetmezliği olmadan hipertansif böbrek hastalığı
    495 I13.0 Konjestif kalp yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
    496 I13.1 Böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
    497 I13.2 Konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği ile birlikte hipertansif kalp ve böbrek hastalığı
    498 I13.9 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, tanımlanmamış
    499 I15.0 Renovasküler hipertansiyon
    500 I15.1 Diğer renal bozukluklara sekonder hipertansiyon
    501 I15.2 Endokrin hastalıklara sekonder hipertansiyon
    502 I20.0 Anstabil anjina
    503 I20.1 Belgelenmiş spazm ile birlikte anjina pektoris
    504 I20.8 Angjna pektorisin diğer formları
    505 I20.9 Anjina pektoris, tanımlanmamış
    506 I21.0 Anterior duvarın akut transmural imyokard enfarktüsü
    507 I21.1 İnferior duvarın akut transmural miyokard enfarktüsü
    508 I21.2 Diğer yerlerin akut transmural miyokard enfarktüsü
    509 I21.3 Tanımlanmamış yerin akut transmural miyokard enfarktüsü

    656 I71.6 Torakoabdominal aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
    657 I71.8 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptüre
    658 I71.9 Tanımlanmamış yerin aort anevrizması, rüptür bahsi olmadan
    659 J43.0 MacLeod sendromu
    660 J43.1 Panlobüler amfizem
    661 J43.2 Sentrilobüler amfizem
    662 J43.8 Diğer amfizem
    663 J43.9 Amfizem, tanımlanmamış
    664 J44.0 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı
    665 J44.1 Akut alevlenme ile birlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
    666 J44.8 Diğer tanımlanmış kronik obstrüktif akciğer hastalığı
    667 J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış
    668 J46 Status astmatikus
    669 K50.0 İnce bağırsağın Crohn hastalığı
    670 K50.1 Kalın bağırsağın Crohn hastalığı
    671 K50.8 Diğer Crohn hastalıkları
    672 K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış
    673 K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit
    674 K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit
    675 K51.2 Ülseratif (kronik) proktit
    676 K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit
    677 K51.4 Kolon psödopolipozisi
    678 K51.5 Mukozal proktokolit

    679 K51.8 Diğer ülseratif kolitler
    680 K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış681 K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile
    682 K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile
    683 K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile
    684 K72.1 Kronik karaciğer yetmezliği
    685 K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
    686 K73.1 Kronik lobuler hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
    687 K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
    688 K73.8 Diğer kronik hepatit, başka yerde sınıflandırılmamış
    689 K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış
    690 K74.0 Hepatik fibroz
    691 K74.1 Hepatik skleroz
    692 K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile birlikte
    693 K74.3 Primer biliyer siroz
    694 K74.4 Sekonder biliyer siroz
    695 K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış
    696 K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozları
    697 K86.0 Alkole bağlı kronik pankreatit

    698 N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallik
    699 N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlar
    700 N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz membranöz glomerulonefrit
    701 N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyal proliferatif glomerülonefrit
    702 N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefrit
    703 N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşiyokapiller glomerülonefrit
    704 N04.6 Nefrotik sendrom, yoğun depozit hastalığı
    705 N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefrit
    706 N04.8 Nefrotik sendrom, diğer
    707 N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış
    708 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
    709 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit
    710 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
    711 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
    712 N11.0 Non-obstrüktif reflü ile ilgili kronik piyelonefrit
    713 N11.1 Kronik obstrüktif piyelonefrit
    714 N11.8 Diğer kronik tübülo-interstisiyel nefrit
    715 N11.9 Kronik tübülo-interstisiyel nefrit, tanımlanmamış
    716 N19 Tanımlanmamış renal yetmezlik
    717 Z94.0 Böbrek nakli durumu
    718 Z94.1 Kalp nakli durumu
    719 Z94.2 Akciğer nakli durumu
    720 Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli durumu
    721 Z94.4 Karaciğer nakli durumu
    722 Z94.5 Deri nakli durumu
    723 Z94.6 Kemik nakli durumu
    724 Z94.7 Kornea nakli durumu
    725 Z94.8 Diğer transplante edilen organ ve doku durumu
    726 Z94.9 Transplante edilen organ ve doku durumu, tanımlanmamış
    727 Z95.1 Aortakoroner bypass grefti varlığı
    728 Z95.2 Kalp kapağı protezi varlığı
    729 Z95.3 Ksenojenik kalp kapağı varlığı
    730 Z95.4 Diğer kalp-kapağı değişimleri varlığı
    731 İmmün supresif kullananlar Tanı koduna bakılmaksızın son üç ay içinde ilaç kullanımı L01XC02- Rituximab L04A - İmmünsupresif
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