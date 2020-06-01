1 Haziran korona tablosu! Vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyuruyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 839 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 163 bin 942 ve can kaybının 4 bin 540 olduğunu, 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 127 bin 973'e ulaştığını bildirilmişti. Peki, corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte 1 Haziran korona tablosu...
CORONA VİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
31 MAYIS KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 839 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 163 bin 942 ve can kaybının 4 bin 540 olduğunu, 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 127 bin 973'e ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 600 test yapıldı, 839 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 25 hasta vefat etti, 989 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 39 bin 194, vaka sayısı 163 bin 942, vefat sayısı 4 bin 540 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 648, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 287, iyileşen hasta sayısı 127 bin 973 oldu.
"DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur." değerlendirmesinde bulundu.
BAKAN KOCA ACI HABERİ TWİTTER'DAN DUYURDU
Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dilek hemşire aramızdan ayrıldı. Hastalığa izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef Kovid-19'a yenildi." ifadelerini kullandı.
Hemşire Dilek Akçabelen'in (30) fotoğrafını da paylaşan Koca, şunları kaydetti:
"Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum."
OĞLU TUNÇ'U BİRKAÇ SANİYE GÖREBİLMİŞTİ
Yoğun bakım hemşiresi olarak İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev Dilek Akçabelen, Kovid-19 salgını başladığında hamile olduğu için doğum iznine ayrılmıştı.
Yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan'da hastaneye kaldırılan Akçabelen, bebeğinin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı.
Yoğun bakımda bir erkek bebek dünyaya getiren Dilek Akçabelen'in 7,5 aylıkken sezaryenle alınan bebeğine Tunç adı verildi.
Eşi, kardeşi, anne ve babasıyla telefon aracılığıyla görüntülü görüşen Akçabelen, oğlu Tunç'u da birkaç saniyeliğine o bağlantıda görebilmişti.