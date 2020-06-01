1 Haziran korona tablosu! Vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyuruyor. Dün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 839 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 25 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 163 bin 942 ve can kaybının 4 bin 540 olduğunu, 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 127 bin 973'e ulaştığını bildirilmişti. Peki, corona virüs vaka, ölüm ve iyileşen sayısı kaç oldu? İşte 1 Haziran korona tablosu...

CORONA VİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Haziran vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.