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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: da yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı

    Son dakika haberine göre, da araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede metrobüs ve diğer toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağına il ve ilçe hıfzısıhha kurullarınca karar verilecek.

    Toplu taşımada yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı

    Yeni tip (Kovid-19) mücadelesinde normalleşme çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığından yayınlanan genelgede şehir içi toplu taşımda araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı. Metrobüs ve diğer toplu taşımlarda ayakta yolcu alınıp alınmayacağına il ve ilçe hıfzısıhha kurullarınca karar verilecek.

    ŞEHİRLER ARASI ULAŞIMI KAPSAMIYOR
    Uygulamanın şimdilik şehirler arası yolcu taşımacılığını kapsamadığı bildirildi.

    YOLCU ALMA SINIRI HIFZISSIHHA KURULLARINA BIRAKILDI
    Genelgede, daki oturma düzeni için yüzde 50 kapasite kullanımı zorunluluğu kaldırılırken araçların cinsine ve yoğunluğuna göre ayakta ne kadar yolcu alacaklarına ilişkin karar il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Toplu taşımada yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı
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