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    ndan, Güney Kıbrıs'ta ye yapılan alçak saldırıya kınama!

    , Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan 'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Köprülü Hacı İbrahim Ağa si'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyoruz. Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır." ifadelerine yer verildi.

    Dışişleri'nden alçak saldırıya kınama!

    , Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan 'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde, Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyoruz." denildi.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin yapılan açıklamaların paylaşıldığı belirten açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

    "İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır. İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır. Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır."

    KKTC Din İşleri Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa si'ne dün gece 3 molotof kokteyli atılmış ve cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler yazılmıştı.

    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs'ta camiye yapılan alçak saldırıya kınama!
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