Hrant Dink Vakfı geçtiğimiz günlerde resmi Twitter adresinden tehdit maili aldığını duyurarak '27-28 Mayıs'ta Hrant Dink Vakfına e-mail ile ölüm tehdidinin ulaştığını kamuoyu ile paylaşıyoruz. Son dönemde yükseltilen nefret dili ve oluşturulan iklimin ciddiyetini vurgulamak yetkililere sorumluluklarını hatırlatmak için bu duyuruyu yapmanın görevimiz olduğu kanaatindeyiz' paylaşımında bulunmuştu.





TEHDİT MAİLİ KONYA'DAN GELDİ

Paylaşımın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tehdit maili hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışması kapsamında tehdit mesajları atan şüphelinin H.A. olduğu ve Konya'da yaşadığı tespit edilmişti. Konya'da bulunduğu adresten gözaltına alınan H.A. İstanbul'a getirilerek ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Zincirleme Şekilde Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle Tehdit' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.







'O AVUKAT' FETHİYE ÇETİN ÇIKTI

H.A.'nın Hrant Dink Vakfına ait mailine göndermiş olduğu mesajda 'Ya terk edersiniz, yada ölürsünüz. Bu kadarını söyleyeyim. Bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek' ifadelerini kullandığı, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.A.'nın 'O avukat diye tabir ederek ölüm tehdidinde bulunduğum kişi Fethiye Çetin'dir' dediği ortaya çıktı.



Atakan IRMAK / SABAH





