SPOR SALONLARINDA RANDEVULU DÖNEM

Spor salonlarında alınması gereken önlemlere ilişkin ise "Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılmalı, sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalıdır. Spor salonundaki koşu bandı-bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmeli. Müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. Müşterilerin giriş-çıkış saatleri kaydedilmeli (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir). Spor salonuna misafir alınmamalı. Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında müşterilerin beklemesine izin verilmemeli. Ağırlık istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına izin verilmemeli. Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer müşteri kullanmalı, her müşteri sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmeli. Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilmeli."