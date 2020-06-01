Sağlık Bakanlığı'nca, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre, plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulması, şezlonglar arası mesafenin ise en az 1,5 metre olması gerektiği belirtildi.

'KİŞİLER ARASINDA EN AZ 1,5 METRE MESAFE OLMALI'

Buna göre; plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulacak. Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek. Değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak. Çalışan personel, dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecek. 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle canlandırma ve ilk yardım işlemleri sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanılacak, ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanılacak. Plaj ve yüzme alanında kişiler arasında en az 1,5 metre olan sosyal mesafe olacak. Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafe korunacak ve maske takılacak.