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    • 01.06.2020 01:35
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    Son dakika: 'de yayımlandı: Sağlık personeli 'a kadar ücretsiz yararlanacak

    Son dakika haberine göre, Sağlık personeline sağlanan misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanma imkanı 'a kadar uzatıldı.

    Sağlık çalışanlarına müjde: O süre uzatıldı

    Sağlık personeline sağlanan misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden ücretsiz yararlanma imkanı 'a kadar uzatıldı.

    'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan eğitim ve dinlenme tesisleri hariç, misafirhane ve konaklama amaçlı kullanılan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyen sağlık personeli ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenlere 31 Mayıs'a kadar sağlanan tesislerden ücretsiz yararlanma imkanı, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.


    Haberler Güncel Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık personeli 31 Ağustos'a kadar ücretsiz yararlanacak
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