Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.06.2020 04:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2020 04:51
    ABONE OL

    Genel Başkanı Kemal 'Gezi Parkı' terörüne bir kez daha sahip çıktı

    Genel Başkanı Kemal , sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Gezi Parkı terörüne bir kez daha sahip çıktı. Terörist kalkışmaya övgüler dizen Kılıçdaroğlu, anayasal düzeni ve iktidarı devirmeyi amaçlayan dış destekli Gezi olaylarının arkasında olduğunu tekrarladı. Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendiği videoyu, Zülfü Livaneli'nin şarkıları eşliğinde, "Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele! #Gezi7Yaşında" notuyla paylaştı.

    Kılıçdaroğlu 'Gezi Parkı' terörüne yine sahip çıktı

    Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısına darbe indirmek için planlanan ve uygulamaya konulan Gezi Parkı terörüne Genel Başkanı Kemal bir kez daha kol kanat gerdi.

    Gezi Parkı terörünün 7. yılı münasebetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, teröre desteğini göstermekte beis görmedi.

    Kılıçdaroğlu'nun Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendiği videoyu, Zülfü Livaneli'nin şarkıları eşliğinde, "Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele! #Gezi7Yaşında" notuyla paylaştı.

    Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Gezi Parkı' terörüne bir kez daha sahip çıktı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri