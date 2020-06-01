Hrant Dink Vakfı avukatlarından Fethiye Çetin, Vakfa dün gece (31 Mayıs) bir tehdit mesajı daha geldiğini söyledi. Çetin, "Bu saldırıların münferit olmadığının bir diğer göstergesi ise saldırıların devam etmesidir. Vakfın mail adresine dün gece yeni bir tehdit maili yollandı" dedi.



ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI!

Hrant Dink Vakfı'na mesajla yapılan ikinci tehdit ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli ya da şüphelilerin tespiti için soruşturma işlemlerine başlanıldı.

Şüpheli E.B. İstanbul'da yakalandı. Bir müddet ABD'de yaşayan şüphelinin çok sayıda suç kaydı çıktı.

NE OLMUŞTU?

Hrant Dink Vakfı, internet siteleri üzerinden 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada 27-28 Mayıs tarihlerinde kendilerine e-mail yoluyla ölüm tehditleri geldiğini duyurmuştu. Tehditlere birçok kesim tepki gösterirken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tehdit içerikli e-postayı yollayan kişinin yakalandığını duyurdu.



İlerleyen saatlerde vakfa tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin 25 yaşındaki H.A. isimli şahısın Konya Selçuklu'da gözaltına alındığı açıklandı.



Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'a getirilen şahıs savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklandı.







Nazif KARAMAN / SABAH





