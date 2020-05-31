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    • 31.05.2020 21:05
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    Son dakika: Vakfı’nı tehdit eden şüpheli tutuklandı!

    Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin Konya'da gözaltına alınıp 'a getirilen şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli tutuklamaya sevk edildi. Sorgusu ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

    O provokatör tutuklandı

    Vakfı'na tehdit içerikli elektronik posta gönderilmesine ilişkin Konya'da gözaltına alınan şüpheli 'a getirildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'nın Selçuklu ilçesindeki evinde gözaltına alınan H.A, kente kara yoluyla giden İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

    H.A'nın İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

    Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli H.A. Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.Şüpheli savcılık sorgusu ardından Başsavcılıkça ifTCK'nın 106/2-b, TCK 43 maddelerinden tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli sorgusu ardından atılı suç kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu.

    NAZİF KARAMAN / SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: Hrant Dink Vakfı’nı tehdit eden şüpheli tutuklandı!
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