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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Tuğba hemşire' paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir ile yaşam mücadelesi veren hemşire 'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti." dedi.


    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir ile yaşam mücadelesi veren hemşire 'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti." dedi.



    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüse yakalanan ve 2015 yılında kanseri yenen hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için minnettarız." İfadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Tuğba hemşire' paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
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