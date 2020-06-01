Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Tuğba hemşire' paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun süredir koronavirüs ile yaşam mücadelesi veren hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti." dedi.

HEMŞİRE TUĞBA KUŞDEMİR. 1985 doğumlu. İki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için #minnettarız pic.twitter.com/LAxONa6EDR — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2020

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüse yakalanan ve 2015 yılında kanseri yenen hemşire Tuğba Kuşdemir'in hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca,İfadelerini kullandı.