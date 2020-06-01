Türkiye'de bulunan Uygur Türkü aktivistlerin Doğu Türkistan'ın Gulca şehrinde doğan 34 yaşındaki Mevlüde Hilal'in toplama kampına atıldığını ileri sürdü. Aktivistler, sosyal medyada Hilal'in Türkiye vatandaşı olduğuna dair kimlik belgesini paylaştı.Uygur Türkü Mevlüde Hilal, 2006 yılında Türkiye'ye eğitim için geldi. Samsun'da eğitim alan Hilal, 2012 yılında Türk vatandaşı oldu. Mevlüde Hilal'in hem Türk hem de Çin vatandaşlığı bulunuyor.