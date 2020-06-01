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    • 01.06.2020 21:56
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    Son dakika: Dikili'de 45 kurtarıldı

    Son dakika haberine göre, 'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan 45 kurtarıldı.

    İzmir Dikili'de 45 sığınmacı kurtarıldı

    'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına dönmeye zorlanan 45 kurtarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta sığınmacı olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik botu bölgeye intikal etti.

    ÇOĞUNLUĞU SURİYELİ 45 SIĞINMACI KURTARILDI
    Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu 26 , 5 Somali, 4 Gambiya, 3 Kongo, 3 Eritre, 2 Senegal, Moritanya ve Gine uyruklu olmak üzere toplam 45 sığınmacı kurtarıldı.

    Haklarında yasal işlem y apılan sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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