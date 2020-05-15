İstanbul'da aranan teröristler listesinde "gri" kategoride aranırken DHKP/C soruşturması kapsamında yakalanarak tutuklanan, başlattığı açlık grevine son vermesinin ardından hastanede hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'in; hastanede tedavisinin engellendiği ortaya çıktı.

DHKP-C VE ÖRGÜTÜN AÇIK ALAN YAPILANMASI GRUP YORUM, İBRAHİM GÖKÇEK'İN TEDAVİSİNE KARŞI ÇIKMIŞ

DHKP/C terör örgütünün açık alan yapılanmalarından olan Grup Yorum'un; açlık grevine giren DHKP-C'li İbrahim Gökçek'in hastanede tedavi olmasına karşı çıktığı tespit edildi.

DHKP-C; BAKANLARI VE DOKTORLARI HEDEF GÖSTERDİ, DOKTORLARIN FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

DHKP-C ve terör örgütlerinin de, zorunlu olarak hastaneye kaldırılan ve İbrahim Gökçek'i tedavisine onay veren başhekim ve doktorları hedef gösterdiği bildirildi.

Açlık grevine başlayan DHKP-C'li İbrahim Gökçek ve Helin Bölek, sağlık durumları sebebiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bunun üzerine DHKP-C terör örgütü harekete geçti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Sayın Dr. Fahrettin Koca, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminde bulunan N.S, B.E, S.A.Ç., S.B.K, B.D.K. ve N.T isimli doktorları hedef gösterildi.

İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in hastanede zorunlu tedavi olmasına karar veren doktorların fotoğrafları terör örgütü tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

CEZAEVİ GÖREVLİLERİ DE HEDEF ALINDI

Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in zorunlu yatış sürecinde olduğu cezaevi ve hastane görevlileri A. G. ve M. E. terör örgütü tarafından hedef gösterildi.

DHKP-C; BÖLEK VE GÖKÇEK'İN TEDAVİSİNE ONAY VEREN DOKTORLAR İŞKENCECİ OLARAK TANIMLADI

DHKP/C terör örgütü ile iltisaklı "Halkın Sesi TV @hsesiyeni1" twitter hesabı üzerinden; "Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'e zorla müdahale eden işkencecileri paylaşalım, Ümraniye eğitim ve araştırma hastanesi Yönetimi. Dr. N.S, Dr. B.E., Dr. S.A.Ç, Dr. S.B.K, Dr. B. D. K., Dr. N.T" şeklinde paylaşım yapıldı ve doktorların fotoğrafı da paylaşıldı.

DHKP/C terör örgütü ile iltisaklı "bizimanadolumuz2" isimli twitter hesabı üzerinden; İçişleri Bakanlığı'nın iletişim bilgilerinin paylaşıldığı ve İbrahim Gökçek ve Helin Bölek'in başına gelebilecek herhangi bir şeyden sorumlu tutulacaklarını, taleplerinin kabul edilmesi yönünde telefon ve mail yoluyla ulaşım sağlanması yönünde çağrıda bulundu.

BAŞHEKİM YARDIMCISI DA TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEDEF GÖSTERİLDİ

DHKP/C terör örgütü ile iltisaklı "Düsseldorf Direniş Çadırı" isimli facebook hesabı üzerinden; Ümraniye Hastanesi Başhekim yardımcısı Uzm. Dr. N.T. hedef alındı.

GRUP YORUM, HELİN BÖLEK VE İBRAHİM GÖKÇEK'İN TEDAVİSİNİ ENGELLEMEK İÇİN HALKA ÇAĞRIDA BULUNMUŞ

DHKP/C terör örgütü ile iltisaklı Grup Yorum'un Twitter hesabı üzerinden; 17 Mart 2020 Salı günü saat: 14.00'de Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde basın toplantısı çağrısında bulunuldu.

Grup Yorum; Twitter'dan; "Yeni Direniş Evimiz, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Nasıl ki her gün Armutlu'ya ziyarete geliyorsak şimdi de Ümraniye'ye gelelim çiçeklerimizle!" şeklinde paylaşım yapıldı.

Grup Yorum; Twitter'dan; "Arkadaşlarımız Helin Bölek ve İbrahim Gökçek Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesindeler. Helin'in kaydı var. Zorla müdahaleyi kabul etmiyorum diye beyanda bulunmuş. Tüm halkımızı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sahiplenmeye çağırıyoruz" ifadelerini paylaştı.

BAHAR KURT, HELİN BÖLEK VE İBRAHİM GÖKÇEK'İN AÇLIK GREVLERİ

DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinden dolayı yakalanarak adli işlem gören, aynı zamanda Grup Yorum içerisinde etkinliklere de katılan ve tutuklanan Bahar Kurt 12 Haziran 2019 tarihinde ve Helin Bölek ise 20 Haziran 2019 tarihinde süresiz açlık grevine başladı.

Söz konusu şahıslar, 20 Kasım 2019 tarihinde cezaevinden tahliyeleri akabinde İstanbul/Armutlu Mahallesi'nde 27 Aralık 2019 tarihinde -sözde- "Grup Yorum Direniş Evi" isimli bir yapı oluşturdu. Söz konusu yapı içerisinde açlık grevi eylemlerine devam etti. Bahar Kurt, 19 Ocak 2020 tarihinde açlık grevi eylemini sonlandırdı, ancak Helin Bölek 19 Ocak 2020 tarihinde açlık grevi eylemini ölüm orucu eylemine çevirdi.

DHKP/C terör örgütüne yönelik operasyonel çalışmalarda İstanbul'da 26 Şubat 2019 tarihinde İbrahim Gökçek (Terör Arananlar Listesi Gri Kategori - Grup Yorum Üyesi) yakalandı ve 2 Mart 2019 tarihinde tutuklandı. İbrahim Gökçek, 18 Haziran 2019 tarihinde süresiz açılık grevine başladı, 3 Şubat 2020 tarihinde ise ölüm orucu eylemine çevirdi.

Kenan Kıran/Sabah





