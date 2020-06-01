'DESTEK OLABİLMEK İÇİN KILAVUZLAR YAYIMLADIK'

Selçuk, hem öğrenciler hem de velilerin yanında olmak için psikososyal destek faaliyetlerine büyük önem verdiklerini kaydederek, "Sık aralıklarla ihtiyaç duyulan alanlarda kılavuzlar, kitapçıklar, rehberler hazırlayıp paylaştık. Bu kapsamda daha önce Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz tarafından öğrencilerimiz, gençlerimiz ve velilerimize yönelik ayrı ayrı hazırlanan salgının yarattığı kaygıyı normalleştirmelerine destek olabilmek için kılavuzlar yayımlamıştık. Memnuniyetle ifade edebilirim ki yayımlanan kılavuzlar sahada aktif olarak kullanılıyor" dedi.

'TELEFONLA DESTEK OLDUK'

Bakan Selçuk, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde (RAM) görevli özel eğitim ve rehberlik öğretmenlerin, 81 ilde kurulan 'Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bilgilendirme Hattı' çağrı merkezleri aracılığıyla öğrenci ve velilere telefonla destek olduklarını da kaydederek, "Her 15 günde bir 'Elif ile Alp' karakterlerini içeren ve okul öncesi ve ilkokul çocuklarımıza yönelik destek kitabımızı yayımlıyoruz. Ayrıca, bu süreçte velilerimizin çocuklarının güvenli internet kullanımlarına destek olmak ve siber zorbalığa karşı korumak için iki ayrı rehberle destek sağladık. Rehberlik faaliyetlerimiz öğrencilerimizin akademik, sosyal, duygusal ve kariyer gelişimlerinin bir bütün olarak desteklenmesi amacıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm dünyanın önemli bir sınavdan geçtiği bu süreçte 18 milyon öğrencimiz ve milyonlarca velimizden hiç kopmadan, onların büyük bir bölümüne ulaşarak yolumuza devam ettiğimiz için mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.