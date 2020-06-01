İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca; bazı şahısların "kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı çalışanı veya Emekli Emniyet Müdürü olarak" tanıttıkları, kamu görevlileri nezdinde hatırları olduğunu söyleyerek mağdur kişileri kamu kurumlarında ise yerleştirme ve/veya kamu kurumlarındaki sair islerini halledecekleri vaadiyle haksız kazanç elde edip, vatandaşları dolandırdıkları ihbar edildi. Komutanlığa yapılan ihbar ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



MAĞDURLARI BİRBİRLERİNE YÖNLENDİYORLAR

Soruşturmada suça karışan Efendi I., Fahri U. ve Gökhan P.'nin kimlikleri tespit edildi. Fahri U.'nun sürekli olarak Türkiye'nin değişik illerine gidip geldiği, buralarda tanıştığı kişilere kendisini Ankara'da MİT'te çalıştığını beyan ederek devletin değişik kurumlarında ise girdirme vaadiyle para talep ettiği belirlendi. Efendi I.'nın Fahri ile birlikte hareket ettiği, Jandarma/Emniyet görevlisi ya da ihbarcısı olarak operasyonlara katıldığını ve kamu kurumlarında ise girmek isteyenleri devletin değişik kurumlarında ise girdireceğini vaat ederek etrafındaki kişiler aracılığı ile paralar aldığı tespit edildi. Gökhan P.'nin Fahri ve Efendi ile irtibatının olduğu, etrafındaki tanığı kişilerden kamu kurumlarına ise girdirme vaadiyle eleman temin ettiği, temin ettiği bu kişileri Fahri ile Efendi'ye yönlendirdiği ve onlardan da kişi bası komisyon aldığı tespit edildi.



VATANDAŞLARIN PARALARIYLA KUMAR OYNAMAYA GİTMİŞLER

Fahri'nin sabit olarak emekli maaşının olduğu, bunun dışında başka bir gelirinin ve sabit bir isinin olmadığı, dolandırdığı mağdurlardan para aldıkça Ankara iline giderek kumar oynadığı, zaman zaman Efendi'nin de kumar oynarken kendisine eşlik ettiği ortaya çıktı. Fahri'nin konuştuğu kişilere kendisini emekli Emniyet Müdürü, MIT, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Personeli veya Fahri Müdür olarak tanıttığı değişik yerler de duruma göre kimlik gösterdiği belirlendi. Gökhan'ın bir gelirinin ve isinin olmadığı, lüks araç, arsa, konut vb. mal varlıklarının olduğu, ancak bunları pek fazla kendi üzerine yapmadığı, etrafında zaman zaman kendisini komiser olarak tanıttığı tespit edildi. Her üç şüphelinin banka hesapları incelendiğinde; hesaplarına değişik kişilerden pek çok para havalesi yapıldığı ve yine bu kişilerin kendi aralarında da para transferlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Bu üçlünün, Türkmenistan uyruklu Agamyrat B. ile de ilişki içinde olduğu ve vatandaşlık isteyen yabancı uyruklu şahısların işlemlerini halledeceği vaadiyle dolandırıcılığa adı karıştığı belirtildi.



SAHTE KİMLİK VE BELGELER ELE GELÇİRİLDİ

Şüpheliler 10 Aralık günü gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyal incelmesi yapıldı. İncelemelerde, Gökhan'ın telefonunda Fahri adına düzenlenmiş 'Mit kurum kimliği' ile yine Fahri adına düzenlenmiş 'Jandarma ve Polis kurum kimliği', Gökhan adına düzenlenmiş 'Mit başvuru formu' bulundu. Şüpheliler, elde edilen deliller ve ilgili müşteki ifadelerinin alınmasıyla ardından, zaman zaman değişik kombinasyonlarla birlikte olmak üzere ve bazen de bireysel olarak hareket etmek suretiyle pek çok müştekiyi dolandırdıkları gerekçesiyle Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İFADELERİ ALINDI

Agamyrat B.'nin vatandaşlık işlemleri danışmanlık hizmeti sunan Globalpermit isimli şirketin sahibi olduğunu, bazı yabancı uyruklu vatandaşların vatandaşlık islerinin takibi konusunda kendilerine başvurduğunu, yaptıkları anlaşma ile danışmanlık hizmeti verdiklerini, bu islerin bir masrafı olduğunu ve bu nedenle para istediklerini kaydetti. Efendi I., genellikle polislerle oyun oynayıp çay kahve içtiği için çevresindeki kişilerin kendisine "sen MİT'çi misin" diye sorduklarını, kendisinin de şahısları bu islerle uğraştığını bildiği için bu kişilerle ortak hareket ederek yahut bireysel olarak hiçbir kimseyi ise girdirme vaadinde bulunmadığını, bu şahıslarla arada borç alıp verdiği için para alışveriş yaptığını kaydetti. Diğer iki şüpheli ise devlet memurlara yakınlığı nedeniyle kişilerin kendisine "müdürüm ve abi" diyerek hitap ettiklerini, üst düzey kamu görevlilerinden tanıdığı olmadığını, yıllar önce Personel Daire Başkanlığında çalıştığını söyleyen birini tanıdığını, kamuda ise girmek isteyenlerden aldığı evrak ve parayı bu şahsa gönderip aracılık ettiğini belirtti.



DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yürütülen soruşturma sonunda 4 şüpheli hakkında 32 mağdur vatandaşı, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya kuruluşların çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlarından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin suç islemediklerini beyan etmişlerse de; uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri kapsamında elde edilen deliller, şüphelilerin birbirleri ile olan ilişkileri, incelenen banka hesap dökümleri içerikleri diğer delillerden anlaşıldığı üzere savunmalarının doğru olmadığı anlatıldı. Savcılık şüphelilerin yargılamasının yapılarak, suçlarının sübutu halinde suçu işledikleri şekil ve zararın çoğunluğu dikkate alınarak kanunda yer alan cezaların alt sınırlarından uzaklaşılmak suretiyle cezalandırılmaların istedi.

Dilek Yaman/Sabah