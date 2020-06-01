Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde bomba saldırı düzenlendi.
Cinderes'te bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı.
Patlama sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar oluşan çevredeki 5 sivil de yaralandı.
Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.
YPG/PKK SIK SIK SALDIRIYOR!
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.