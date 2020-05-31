Uzmanlar, "yeni normal" olarak adlandırılan bu dönemde özellikle ortak kullanılan toplu taşıma ve ofis gibi alanlarda vatandaşların maske kullanması, sosyal mesafeye uyması, el hijyenine önem vermesi ve kapalı alanların sık sık havalandırılması gerektiğine dikkati çekiyor.

"TAMAMEN ESKİYE DÖNMEK ÇOK TEHLİKELİ"

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Karabey, vatandaşların 2 ayı aşkın bir süredir pandemiyle mücadele etmekten hem bireysel hem de toplumsal olarak yorulduğunu, bir an önce normalleşme ihtiyacının duyulmasının son derece anlaşılır olduğunu söyledi.

Tamamen virüsü alt etmiş gibi normal yaşama dönmenin çok başka tehlikeleri getirebileceğine dikkati çeken Karabey, Türkiye'nin şu ana kadar çok iyi bir süreç yönettiğini, hem yönetimsel önlemler hem de önlemlere uyum sağlama konusunda başarılı bir sınav verildiğini dile getirdi.