

BAKAN SELÇUK: AİLELERİN SORULARINA YANIT NİTELİĞİNDE



Bakan Ziya Selçuk, küresel salgın sürecinde öğrencilere akademik destek sağlamanın yanı sıra onların ve ebeveynlerinin psikolojik sağlamlığının korunmasına da önem verdiklerini ifade ederek, "Fiziksel mesafelerin olduğu bu dönemde biz de teknoloji sayesinde öğrenci, öğretmen ve velilerle iletişimimizi hiç kesmeden yoğun bir şekilde sürdürebildik. Hemen hemen her buluşmamızda ailelerden 'teknolojinin doğru kullanımı' konusunda sorular geldi. Tüm sorulara yanıt verebilmek, çocuklarımıza rehberlik etmeleri için anne babalara destek olabilmek için uzmanlarımız önemli bir hazırlık yaptı ve sonuçta bu bilgiler iki kılavuzda toplandı. 'Güvenli internet kullanımı' ve 'siber zorbalık' kılavuzlarının içeriğinde anne babalara bu süreçte ne yapmaları, nasıl davranmaları ve ne gibi önlemler almaları gerektiği konusunda kısa ve uygulanabilir öneriler sunduk. Anlatılanları kare kodlar aracılığıyla ulaşılabilecek videolarla da destekledik. Kılavuzlardaki kare kodları tarayan velilerimiz sorularına uzmanlarca verilmiş yanıtları bulabilecekler. Bizler her zaman olduğu gibi okul ve aile iş birliğini geliştirmeye ve tüm imkânlarımızla çocuklarımız ve velilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ İNTERNET KULLANIMI KLAVUZU İÇİNDEKİLER

SİBER ZORBALIK KLAVUZU İÇİNDEKİLER