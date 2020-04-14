Cumhuriyet gazetesi hedef göstermişti! İletişim Başkanı Altun'un eviyle ilgili o habere soruşturma

Manipülatif ve yalan haberleriyle gündemi meşgul eden Cumhuriyet gazetesi yine bir skandala imza attı.

ALTUN'UN İKAMETGAH ADRESİ PAYLAŞILARAK HEDEF GÖSTERİLDİ

Cumhuriyet 1. sayfasından "İBB ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun karşı karşıya Boğaz'da kaçak var" başlığıyla yayınladığı haberinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ikametgah adresine ilişkin bilgilere yer verildi.

Altun adres bilgilerine yer verilerek açıkça hedef gösterildi. Skandalın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE HEDEF GÖSTERMEK" SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlattı.

ALTUN ARAZİYİ 10 YILLIĞINA KİRALADI

Fahrettin Altun'un, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında yer alan araziyi, Vakıflar Genel Müdürlüğünden 10 yıllığına kiraladığı öğrenildi.

MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞTU

Kuzguncuk mahallesinde oturan Sanatçı Şükriye Tutkun, İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin komşusu olarak açıklamalarda bulundu.

"YALIDA DEĞİL 50 METREKARE BİR YERDE OTURUYOR"

2001 yılından beri o bölgede yaşadığını ifade eden Tutkun, İddialara konu olan bölgeyi önceden tinercilerin mesken tuttuğunu söyledi. Tutkun, "Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk bir villa koymuşlar fotoğraflarda yalı koymuşlar ama oturduğu yer 50 metre kare bir yer" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEDEN TİNERCİLER MESKEN TUTMUŞTU"

Mahalle sakinlerinden Yudum Yontan ise Altun'un villada oturduğu iddialarının yalan olduğunu ve tinercilerin mesken tuttuğu yerin ıslah ettirilmesiyle balici ve tinercilerin artık gelmemsinden dolayı memnun olduklarını söyledi.