2020 düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler başladı mı?

Corona virüs vakalarının ülkemizde azalmaya başlamasıyla birlikte bazı sorular da yeniden gündeme gelmeye başladı. Normalleşme takviminin 2. aşamasına geçilmesinin ardından en çok merak edilen konulardan biri düğün salonlarının ne zaman açılacağı oldu. Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine dikkat edilerek düğün salonlarında düzenlemelar yapılacak. Peki düğünler 2020 yılında ne zaman başlayacak?
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Düğün sezonunun temmuz sonu veya ağustos başında başlatılması planlanıyor.
Düğünlere, vaka sayısı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda kontrollü şekilde, sosyal mesafeye uygun, nikâh salonlarındaki gibi yüzde 25-30 kapasiteyle izin verilebileceği kaydediliyor. Ancak ilk aşamada sosyal mesafe kuralına uyulmayacağı ve riski arttıracağı için kapalı ortamlarda ve dar salonlarda yapılacak düğünlere izin verilmeyeceği belirtiliyor.
Öncelikle kır düğünlerine izin verilmesi, şartlara uygun kapalı salonlarda yapılacak düğün ve nişanlarda tek kullanımlık çatal, kaşık, tabak kullanılması, masalarda 4'te 1 veya 3'te 1 kapasiteyle oturma düzeni sağlanması, sosyal mesafeye uyulmayacağı için halaya ya da horona izin verilmemesi, ateş ölçümü yapılması, salonların dezenfekte edilmesi, ikramların kapalı şekilde yapılması için hazırlık başlatıldı.