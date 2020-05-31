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    • 01.06.2020 00:46
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu: aramızdan ayrıldı

    Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da hastaneye kaldırılan ve yaşam mücadelesi veren 'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Bakan Koca acı haberi duyurdu
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da hastaneye kaldırılan ve yaşam mücadelesi veren 'in hayatını kaybettiğini duyurdu.




    Bakan Koca yaptığı açıklamada, "DİLEK HEMŞİRE ARAMIZDAN AYRILDI. Hastalığa, izinli olduğu günlerde yakalanmış, 11 Nisanda hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir mücadele verdi. Maalesef, COVID-19'a yenildi. Keşke yeni doğan oğlunu daha çok zamanlar görebilseydi. Allah rahmet etsin. Sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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