Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.05.2020 13:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2020 13:04
    ABONE OL

    yaşıyor mu? Sağlık Bakanı 'dan flaş açıklaması!

    Sağlık Bakanı , e yakalanan ’nin hayatını kaybettiğine dair iddialar hakkında flaş bir açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "COVID-19’a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor” ifadelerini kullandı.

    Dilek Hemşire yaşıyor mu? Bakan Koca'dan flaş açıklama!

    Son dakika haberi... İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yaparken doğum iznine ayrılan 'in 11 Nisan'da yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılınca corona virüse yakalandığı ortaya çıkmıştı.

    KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR
    Sağlık Bakanı Twitter hesabından ile ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, "DİLEK HEMŞİREMİZİN yakınlarının üzüntüsü dün biraz daha arttı. COVID-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisandan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef, teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama KALBİ HAYATLA BAĞINI HER ŞEYE RAĞMEN KORUYOR." dedi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Dilek Hemşire yaşıyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş Dilek Akçabelen açıklaması!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri