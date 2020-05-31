Türkiye'nin dört bir yanında kullanıcılar internet bağlantısının kötü olduğuna dair paylaşımlar yapıyor. İnternet neden yavaş? sorusuna resmi bir cevap gelmezken, yoğunluk en büyük etken gibi görünüyor. Özellikle büyük şehirlerde oluştuğu görülen yoğunluluk göze çarpıyor. Bu şehirlerde milyonlarca insan evine kapanmış durumda. Ayrıca internet neden yavaş sorusu için incelenmesi gereken sadece Türk Telekom değil. Çünkü TurkNet ve Superonline kullanıcılarında da sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Peki yavaş olan internet nasıl hızlanır?