Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları söyledi;

Yaklaşık 1 aydır normalleşme takvimimizde yer alan hususları gelişmeleri yakından takip ederek her hafta peyderpey açıklıyoruz. Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz.

SEYEHAT İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ SONLANDIRILDI

İçişleri Bakanlığı, yayınladığı genelge ile, yaklaşık iki aydır yürürlükte olan seyahat izin belgesi işlemlerinin sonlandırıldığı açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

1- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.