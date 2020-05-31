Kozmetik ürünler nasıl satın alınacak? Parfüm, göz kalemi, rimel, ruj ve allık nasıl satın alınacak?

"KOZMETİK ÜRÜNLER TEST EDİLMEYECEK"



Kozmetik ve Parfümeri Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler başlıklı rehberde, bu mağazalarda satışa sunulan ürünlerin bir kısmının test edilerek alınması nedeniyle Kovid-19 bulaşma riskinin yüksek olduğu belirtildi.



Kozmetik mağazalarında içeride kalabalık oluşmasını engellemek için dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek bir uyarıcı konulacak. Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit kırmızı renkli bir kordon ya da şerit olabileceği gibi kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilecek.



Çalışan ve müşteri dahil, 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak bu mesafe işaretle belirlenecek.