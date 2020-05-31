







Coronavirüs'e karşı alınan tedbirler hızlı sonuç verdi. Vaka sayıları geriledi. 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta sonu da devam etti. Corona'nın en ilginç görüntüsü ise Bostancı Sahili'nden geldi. Dün sokağa çıkma yasağını değerlendiren bir vatandaş keçilerini sahilde gezdirdi.

