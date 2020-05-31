Coronavirüs'e karşı alınan tedbirler hızlı sonuç verdi. Vaka sayıları geriledi. 15 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta sonu da devam etti. Corona'nın en ilginç görüntüsü ise Bostancı Sahili'nden geldi. Dün sokağa çıkma yasağını değerlendiren bir vatandaş keçilerini sahilde gezdirdi.
İSTANBUL HATIRASI
İstanbullu, dün yine hafta sonunu evde geçirdi. Filyasyon ekibi ise boş İstanbul'un tadını çıkartıp Kız Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
UMURLARINDA DEĞİL
Bursa'da üç genç, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti. Polise yakalanınca da birbirleriyle dalga geçti! Rahat tavırlarıyla dikkat çeken gençlere toplam 9 bin 450 TL ceza kesildi.
ÖĞRETMENİM CANIM BENİM
Corona salgını nedeniyle eğitime ara verildi. Elazığ'daki Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi'nde görevli tarih öğretmeni Alparslan Alemdaroğlu üniversite sınavına hazırlanan öğrencileri için dağ tepe dinlemedi. Her gün köyde internetin çektiği tepeye masa, bilgisayar ve tahtasını alarak gitti. Burada öğrencilerine online ders verdi.
Fedakar öğretmen, "Bu süreçte üzerime düşen her şeyi yapacağım" dedi.
KAFANIZA TAKMAYIN
NİKAH salonlarında da Corona tedbirleri vardı. Bu kapsamda nikahlar en fazla 30 kişiyle kıyılacak. Takı töreni ve tebrikleşme olmayacak.
Nikah töreninde gelin, damat ve şahitler maske takacak.
Ankara'da Mamak Belediyesi, parklara sosyal mesafeli banklar yerleştirdi.
YENİ VAKA SAYISI 1000'İN ALTINA DÜŞTÜ
Sağlık Bakanlığı, Coronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 983 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 26 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 163 bin 103, can kaybı 4 bin 515 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Yeni vaka sayımız 1000'in altında" ifadelerini kullandı.
KAPALIÇARSI AÇILIŞA HAZIR!
Coronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'daki tarihi Kapalıçarşı, 23 Mart'ta ziyarete kapatıldı. Normalleşme süreci kapsamında çarşının 1 Haziran'da yeniden açılması kararlaştırdı.
PESKOV İYİLEŞTİ
CORONAVİRÜS'E yakalanan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hastalığı atlattı. Taburcu olduktan sonra evinde dinlenen Peskov, dün eşi Tatyana Navka ile fotoğrafını paylaştı.