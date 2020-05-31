Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatör yakalandı
Türkiye'deki huzur ve barış ortamını bozmak isteyen provokatörler durmadı. Kuzguncuk'taki bir kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan suçlunun yakalanması için düğmeye basıldı. Provokatör H.A gözaltına alındı.
Türkiye'dekihuzur ve barış ortamınıbozmak isteyenprovokatörler durmadı.Kuzguncuk'taki birkilisenin haçını kıranve Hrant Dink Vakfı'natehdit maili atansuçlunun yakalanmasıiçin düğmeye basıldı.Provokatör H.Agözaltına alındı.