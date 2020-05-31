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    • 31.05.2020 Gazete
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    Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan provokatör yakalandı

    Türkiye'deki huzur ve barış ortamını bozmak isteyen provokatörler durmadı. Kuzguncuk'taki bir kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan suçlunun yakalanması için düğmeye basıldı. Provokatör H.A gözaltına alındı.

    O provokatör yakalandı
    Türkiye'deki huzur ve barış ortamını bozmak isteyen provokatörler durmadı. Kuzguncuk'taki bir kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili atan suçlunun yakalanması için düğmeye basıldı. Provokatör H.A gözaltına alındı.
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