Başkan Erdoğan: Mücadelemiz sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ve Hakkari'de şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.
ŞEHİT ATAKAN ARSLAN
ŞEHİT MEHMET GÜNAY
ŞEHİT UĞUR BORA
ŞEHİT ATAKAN ARSLAN
ŞEHİT MEHMET GÜNAY
ŞEHİT UĞUR BORA