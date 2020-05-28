Bir bağış Dilek hemşireye can, Tunç bebeğe umut olacak

çalışanları, Corona'ya karşı cansiperane mücadele etti. Onlardan birisi de İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan34 haftalık hamile olan Dilek hemşire, 10 yıl boyunca yüzlerce hastayı iyileştirdi.Doğum iznine ayrıldığı sıradatespit edildi. 14 Nisan'da sezaryene alınıp oğluBebeğini birkaç dakika görebilen genç annenin uyutularak tedavi edilmesine karar verildi.AradanKalp ve akciğer makinesine bağlı yaşam mücadelesi veren ve iyileşmesi içiniki kez de kök hücre nakli tedavisi gören hemşireden güzel haber gelmedi. Üstelik akciğerleri sertleşti.eşinin yaşamasın için akciğer nakli olması gerektiğini söyledi.dedi.