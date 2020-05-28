Bir bağış Dilek hemşireye can, Tunç bebeğe umut olacak

Sağlık çalışanları, Corona'ya karşı cansiperane mücadele etti. Onlardan birisi de İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dilek Akçabelen'di. 34 haftalık hamile olan Dilek hemşire, 10 yıl boyunca yüzlerce hastayı iyileştirdi.
Doğum iznine ayrıldığı sırada Corona'ya yakalandığı tespit edildi. 14 Nisan'da sezaryene alınıp oğlu Tunç'u dünyaya getirdi. Bebeğini birkaç dakika görebilen genç annenin uyutularak tedavi edilmesine karar verildi.
Tunç Akçabelen
Aradan tam 41 gün geçti. Kalp ve akciğer makinesine bağlı yaşam mücadelesi veren ve iyileşmesi için 6 kez plazma, iki kez de kök hücre nakli tedavisi gören hemşireden güzel haber gelmedi. Üstelik akciğerleri sertleşti. Tansu Akçabelen, eşinin yaşamasın için akciğer nakli olması gerektiğini söyledi. "İnsanları organ bağışına davet ediyorum. Eşime can, oğluma umut olun" dedi.
Tansu Akçabelen, oğlu Tunç ile birlikte eşine kavuşacağı günü bekliyor.
Doğum iznine ayrıldığı sırada Corona'ya yakalandığı tespit edildi. 14 Nisan'da sezaryene alınıp oğlu Tunç'u dünyaya getirdi. Bebeğini birkaç dakika görebilen genç annenin uyutularak tedavi edilmesine karar verildi.
Tunç Akçabelen
Aradan tam 41 gün geçti. Kalp ve akciğer makinesine bağlı yaşam mücadelesi veren ve iyileşmesi için 6 kez plazma, iki kez de kök hücre nakli tedavisi gören hemşireden güzel haber gelmedi. Üstelik akciğerleri sertleşti. Tansu Akçabelen, eşinin yaşamasın için akciğer nakli olması gerektiğini söyledi. "İnsanları organ bağışına davet ediyorum. Eşime can, oğluma umut olun" dedi.
Tansu Akçabelen, oğlu Tunç ile birlikte eşine kavuşacağı günü bekliyor.