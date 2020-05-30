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    • 30.05.2020 12:15
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    Son dakika: : 5 /'li terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Milli (), bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi!

    Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Komandolarımız terör örgütlerine geçit vermiyor. Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."



    Haberler Güncel Son dakika: MSB: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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