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    Son dakika: unu 1 Haziran’da ’dan Ankara’ya yapacak

    Son dakika haberi... Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan () seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından unu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da ’dan Ankara’ya yapacak.

    THY ilk uçuşunu Ankara’ya yapacak

    Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan () Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi.


    Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılacak un da detayı belli oldu. THY kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı öğrenildi. İlk uçuşunu yapacak uçak saat 10.00'da 'ndan kalkış yapması planlanıyor.

    BAKAN AÇIKLADI
    Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.

    Haberler Güncel Son dakika: THY ilk uçuşunu 1 Haziran’da İstanbul’dan Ankara’ya yapacak
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