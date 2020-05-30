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    • 31.05.2020 01:31
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    Son dakika: Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu

    Son dakika haberine göre, Diyarbakır’da kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine yönelik silahlı saldırıda bulunan ve bir polis memurunun şehit edilmesi olayının bir numaralı failinin yanında bulunan diğer 2 şüpheli şahıs polis karakoluna giderek teslim oldular.

    Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme
    Diyarbakır'da kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine yönelik silahlı saldırıda bulunan ve bir polis memurunun şehit edilmesi olayının bir numaralı failinin yanında bulunan diğer 2 şüpheli şahıs polis karakoluna giderek teslim oldular.

    Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine ateş eden ve açılan ateş sonucunda polis memuru Atakan Aslan'ın şehit edilmesi olayının bir numaralı failinin yanında bulunarak kaçan 2 şüpheli, polis karakoluna giderek teslim oldular.




    OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
    Saldırının bir numaralı failinin yakalanması için kent genelinde operasyonlar devam ediyor.

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