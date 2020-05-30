Bitlis'te, Sehi Ormanları bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
OPERASYONLAR DEVAM DİYOR
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 30, 2020
Ahımız kalmıştı...
Üç terörist daha etkisiz.. şimdilik
🇹🇷
👍Emniyet istihbarat
👍Jandarma
👍Hava kuvvetleri
Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik." ifadelerini kullandı.