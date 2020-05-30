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    • 31.05.2020 01:03
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    Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu: 'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 'in Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

    Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

    'te, Sehi Ormanları bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

    OPERASYONLAR DEVAM DİYOR

    Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.


    Bu arada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bitlis Sehi ormanlarında yüreğimiz yanmış, ahımız kalmıştı. 3 terörist daha etkisiz. Şimdilik." ifadelerini kullandı.

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