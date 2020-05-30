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    • 31.05.2020 02:10
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    Kovid-19 günlerinde 'nda yüzen çöp yığınları!

    ’nda biriken çöp yığınları akıntı ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Havadan drone ile görüntülenen ve ’ne doğru giden çöp yığınları, “Bu kadarına da pes” dedirtti.



    'nda biriken çöp yığınları akıntı ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Havadan drone ile görüntülenen ve 'ne doğru giden çöp yığınları, "Bu kadarına da pes" dedirtti.



    Boğazı'da biriken çöp yığınları oluşan akıntı ile birlikte bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların dışarı çıkmadığı bir zamanda 'nin ve İstanbul'un eşsiz güzelliği boğazda görüntülenen çöp yığınları, boğazın eşsiz güzelliğine yakışmadı. Fatih Ahırkapı Feneri önünde akıntı sebebiyle biriken plastik çöpler boğazın eşsiz güzelliğine gölge düşürdü.

    Öte yandan, çöp yığınlarının akıntı ile birlikte Marmara Denizi'ne doğru gitmesi havadan drone ile görüntülendi.


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