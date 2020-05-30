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    • 30.05.2020 20:01
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit polis memuru ve Mehmetçikler için taziye mesajı: Mekanları cennet olsun

    Son dakika haberine göre, Başkan sosyal medya hesapları üzerinden şehit edilen polis memuru Atakan Arslan, ve için taziye mesajı yayınladı.

    Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı

    Başkan , ve Hakkari'de şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

    Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.

    Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.


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